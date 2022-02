Update | Samengaan Flynth en Accon Avm rond, onder voorbehoud van instemming ACM

Flynth neemt branchegenoot Accon Avm over. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdagochtend aan Accountancy Vanmorgen en wordt inmiddels ook in een persbericht gemeld. De medewerkers van Flynth zijn vrijdagochtend geïnformeerd, die van Accon Avm worden aan het begin van de middag bijgepraat. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog wel instemmen met de overname van het top 10-kantoor.

Met de voorgenomen overname ontstaat een adviseurs- en accountantsorganisatie van ongeveer 2.400 medewerkers met werk- en bezoeklocaties door heel Nederland. Flynth en Accon avm behoren beiden tot de top 10 van de Nederlandse accountancy.

Overnamegesprekken afgerond

Flynth en Accon avm lieten eind vorig jaar weten in overnamegesprekken verwikkeld te zijn. Vanaf november 2021 zijn beide partijen in gesprek en hebben onderhandelingen plaatsgevonden, lichten de accountantskantoren nu toe in een verklaring. ‘Daarnaast werd Flynth door Accon avm in staat gesteld, met behulp van externe adviseurs, due diligence onderzoek uit te voeren. Dit leidde op 24 december 2021 tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen Flynth en Accon avm, als gevolg waarvan nadere exclusieve onderhandelingen en aanvullend due diligence onderzoek, heeft plaatsgevonden. Het due diligence onderzoek door Flynth is afgerond. Partijen hebben onder voorwaarden, overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Accon avm door Flynth. De overname wordt gedragen door de ondernemingsraad van Flynth en de ondernemingsraad van Accon avm.’

De levering van de aandelen van Accon avm is dus nog wel voorwaardelijk aan de goedkeuring van de ACM. ‘De verwachting is dat de voorgenomen transactie in de eerste helft van Q2 2022 daadwerkelijk wordt geëffectueerd (d.i. closing)’, melden de beide kantoren.

Strategie en ambities

De aangekondigde transactie past in de strategie en ambities van Flynth, laat het accountantskantoor weten. ‘Flynth wil haar huidige brede palet aan dienstverlening op het gebied van accountancy, audit & assurance, fiscaliteit en advies verder uitbreiden om nu en in de toekomst een deskundige en vertrouwde sparringpartner met lokale kennis te blijven voor ondernemers. Met de overname kan de organisatie bovendien nog meer van betekenis zijn in specifieke sectoren. Tenslotte ontstaan door schaalgrootte efficiencyvoordelen die zich door vertalen in de dienstverlening. In de lange termijnstrategie stuurt Flynth op verdere ontwikkeling en innovaties met hoogwaardige data- en kennis gedreven dienstverlening. Dat biedt, naast meer toegevoegde waarde voor klanten, voor medewerkers en specifiek voor starters op de arbeidsmarkt met verschillende kennis en achtergronden mogelijkheden om hun talenten in te zetten en zich te blijven ontwikkelen.’

Reacties Bas Hidding en Theo de Vries

Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth: “Een gezamenlijke toekomst biedt een gezond en duurzaam perspectief voor onze klanten en medewerkers. Vanuit een grotere en bredere klantbediening kunnen we samen antwoorden vinden op de vraagstukken van de toekomst. Digitalisering is daarbij een thema. De klantbediening gaat ook tijdens de integratie gewoon door. Klanten kunnen vertrouwen op dezelfde diensten, vertrouwde processen en gezichten.”

Theo de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Accon avm: “Ook wij kijken met vertrouwen naar een gezamenlijke toekomst. De bundeling van krachten met Flynth is de beste stap voor Accon avm. Qua cultuur en mentaliteit zijn er grote overeenkomsten, we delen historische roots. We gaan nu samen naar een soepele integratie toewerken.”

Roerige periode

De overname van Accon avm door Flynth volgt op een bijzonder roerige periode voor beide accountantskantoren. Bij Flynth speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commisarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds.

De problemen bij Accon avm zijn veel groter. Het accountantskantoor presteert financieel al jaren ondermaats en bleek bovendien de afgelopen jaren cijfers te hebben gepresenteerd waar niets van klopte. Branchegenoot Mazars trok daarom een eerder afgegeven accountantsverklaring in. Topman Guus Delger werd ontslagen en er moesten als gevolg daarvan eind vorig jaar miljoenen worden afgeboekt bij het top 10-kantoor.