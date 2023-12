Winstgericht denken: wat inzicht in klantwinstgevendheid kan doen

Klantwinstgevendheid binnen accountancy beïnvloedt de gezondheid van een accountantskantoor. Hoogwaardige diensten leveren én daarbij de winstgevendheid van elke klant beoordelen? Onmisbaar! Het begrijpen van specifieke behoeften, het efficiënt beheren van resources en het bieden van toegevoegde waarde spelen allemaal een rol bij het maximaliseren van de klantwinstgevendheid. Erik Boender, partner manager bij Yuki, gaf een boeiende presentatie over dit complexe onderwerp.

Erik Boender startte zijn presentatie met een prikkelende vraag: “Hoe vaak stel je jezelf de vraag: verdien ik eigenlijk wel aan deze klant?” Een vraag die voor veel accountants van groot belang is, aangezien het inzicht in klantwinstgevendheid cruciaal is voor een gezonde bedrijfsvoering.

Wat bedoelen we met winstgevendheid van je klanten?

Winst maken is een gedeelde ambitie, maar het inzicht in de huidige klantwinstgevendheid en de mogelijkheid om deze te vergroten, wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Een efficiënte samenwerking kan leiden tot verhoogde winstgevendheid onder je klanten, waarbij automatisering en soepele samenwerking hand in hand gaan.

Een hoog niveau van automatisering versnelt administratieve processen en vermindert handmatig werk, terwijl een goede samenwerking wordt gekenmerkt door tijdige aanlevering van de administratie door de ondernemer. Dit zorgt ervoor dat jij, als accountant, minder te maken hebt met piekdruktes.

Goed samenwerken voor meer efficiëntie

Dagelijks krijgen accountants te maken met verschillende onzekerheden, die zowel tijd als geld kosten. Hoeveel uren ben je bezig met een klant? Hoeveel documenten levert deze aan? En hoeveel ben je kwijt aan ad hoc werkzaamheden?

Erik benadrukte tijdens zijn presentatie de samenwerking met klanten via het Yuki portaal. “Een goede samenwerking vergroot niet alleen de efficiëntie, maar verbetert ook het klantrelatiebeheer,” merkte hij op. Hierdoor kunnen accountants beter begrijpen wat hun klanten nodig hebben en hun diensten optimaliseren.

Klanttevredenheid meetbaar maken

Het meten van klanttevredenheid is een ander aspect dat Boender benadrukte. Als hij echter vraagt aan accountantskantoren of zij de tevredenheid van hun klanten weten, dan krijgt hij vaak te horen ‘dat ze dat wel weten’, maar eigenlijk helemaal niet meten. En dat is zonde, want hiermee laten ze waardevolle informatie liggen. Tevreden klanten zijn vaak loyaler en bereid langdurige relaties aan te gaan. Een reden voor accountants om klanttevredenheid ook mee te nemen bij het beoordelen van de winstgevendheid.

Klantwinstgevendheid als belangrijke KPI

“Door je klanten actiever te vragen of zij tevreden zijn, krijg je veel meer zekerheid,” zegt Boender. Hij gaat verder: “Je doet geen aannames, hebt meer contact en kunt daardoor efficiënter processen en samenwerkingen optimaliseren.” Het meten van klanttevredenheid geeft waardevolle informatie waarmee accountants de efficiëntie kunnen vergroten en de winstgevendheid kunnen optimaliseren. Een win-win situatie.

Het frustratietoeslag-verhaal

Erik deelde een opvallend voorbeeld van een accountant die klanten een zogenaamde ‘Frustratie-Toeslag’ in rekening bracht als ze hun administratie niet op tijd aanleverden.”Het niet tijdig aanleveren van gegevens kan leiden tot extra werk en stress voor accountants, en deze accountant vond het gerechtvaardigd om deze kosten door te berekenen aan klanten,” zei hij. De aanwezigen waren zichtbaar geamuseerd door het verhaal en velen herkenden deze uitdaging maar al te goed.

Zo verbeter je de winstgevendheid van je klanten

Het veranderen van een proces kost tijd, maar met de juiste inspanning is het zeker de moeite waard. Daarom gaf hij ons wat praktische tips mee om beter inzicht te krijgen in de winstgevendheid van onze klanten. “Houd financiële gegevens bij, analyseer klantgedrag en wees bereid om je diensten aan te passen om de winstgevendheid te verbeteren,” adviseerde hij. De grootste tip die hij gaf, was toch wel het écht actief vragen hoe tevreden je klanten zijn, want deze informatie geeft onwijs veel kennis over je klanten en over wat er valt te verbeteren.

Waardevolle inzichten

De dynamische presentatie van Erik Boender bood waardevolle inzichten en praktische tips. Hij leerde ons het belang van het begrijpen van klantwinstgevendheid, effectieve samenwerking en klanttevredenheid als kernprincipes voor succes in deze branche. Het evenement liet zien dat accountants en ondernemers voortdurend moeten evolueren en innoveren om in een steeds veranderende zakelijke omgeving te gedijen.

Weg met werkdruk? Leer hier hoe je kunt werken aan een toekomstbestendig kantoor.