Personaliseer je dashboard in AuditCase

Met de nieuwste functionaliteit ‘De Dashboard Builder’ kun je binnen AuditCase nu je eigen dashboard samenstellen. Dit is een mooie toevoeging aan het platform, omdat het je in staat stelt om in één oogopslag alle belangrijke functionaliteiten binnen AuditCase te zien op de startpagina.

Het afgelopen jaar kwam tijdens de gesprekken met de gebruikers van AuditCase naar voren dat niet alle widgets op het huidige dashboard gebruikt werden. Daardoor ontstond de vraag: “Kunnen we misschien zelf bepalen wat er op het dashboard zichtbaar is?” Hier stond het team van AuditCase volledig achter en zijn daarom aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de Dashboard Builder.

Personaliseren en organiseren

Je kunt het dashboard dus nu volledig aanpassen aan jouw specifieke behoefte en wensen. Met de nieuwe mogelijkheid kun je zelf bepalen welke gegevens je relevant vindt op het dashboard of op de klantkaart. Hierdoor kun je je werk efficiënter doen, omdat je snel toegang hebt tot de informatie die voor jou het belangrijkst is.

Vanzelfsprekend zitten er veel voordelen van het zelf bouwen van je gepersonaliseerde dashboard. Het stelt je in staat om overzichtelijk te werken en alles te organiseren en structureren op een manier die voor jou fijn is. Daarnaast kun je het dashboard aanpassen aan je dagelijkse taken, zodat het altijd perfect aansluit bij jouw behoeften.

Nieuwe versie

Hoe werkt het? Vanaf versie 19.0 is er een extra knop toegevoegd waarmee je zelf het dashboard volledig kunt inrichten. Je kunt de gewenste widgets slepen, vergroten of verkleinen naar wens. Bovendien kun je meerdere dashboards opslaan en eenvoudig wisselen tussen verschillende weergaven.



In de toekomst willen we dashboards beschikbaar stellen voor specifieke rollen, zodat iedereen binnen jouw organisatie kan profiteren van een op maat gemaakt dashboard. Er is veel beschikbare data binnen AuditCase die verwerkt zou kunnen worden in nieuwe widgets, zoals uitstaande verzoeken om te ondertekenen, jubileumdagen, het sorteren van taken op medewerker en nog veel meer. Het team van AuditCase blijft werken aan nieuwe widgets om de functionaliteit van het dashboard verder uit te breiden.

Wil je meer weten over deze nieuwste functionaliteit? Lees dan dit artikel over de Dashboard Builder.