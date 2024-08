Personalia | Jurgen van Breukelen wordt CEO De Jong & Laan

Eerder werden Jeroen Baake (CFO) en Marco Herder (CQO) benoemd. Zij hebben per 1 juli al de taken overgenomen van de directie die bestond uit Marco Lokhorst, Roland Ogink en Horst in ‘t Veld. De nummer 11 uit de AV Top 40 besloot vorig jaar, na de overname door private investeerder Waterland, op zoek te gaan naar een nieuwe directie die breder is van samenstelling en met passende leidinggevende ervaring.

Voor het eerst extern gezocht

Martin Zwiers, namens de selectiecommissie: ‘De Jong & Laan groeit door naar een nationale organisatie met steeds meer mkb+-klanten en doet acquisities die het gezicht van de Jong & Laan verder gaan bepalen. Wij hebben de afgelopen maanden een zeer zorgvuldig proces gevolgd in de zoektocht naar een nieuwe raad van bestuur waarbij voor het eerst naast interne kandidaten ook externe kandidaten zijn betrokken.’

Ex-bestuursvoorzitter KPMG

Van Breukelen (55) heeft ruime ervaring in de accountancysector en een brede leidinggevende achtergrond. Hij was voorzitter van de raad van bestuur van KPMG Nederland, lid van het Global Executive Team en de Global Board van KPMG, waar hij van 1994 tot 2014 werkte. Hij had daarnaast bestuurlijke en toezichthoudende functies als onder meer chairman van de board van Altice en Edge en voorzitter raad van commissarissen bij Van Gansewinkel Groep en Royal Swinkels. ‘Het ondernemerschap in de organisatie spreekt mij aan’, aldus de nieuwe CEO. ‘Er zijn vele kansen voor vernieuwing in de sector en voor professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening voor de klant.’

Jaap Witteveen (56) heeft ruime ervaring als operationeel directeur en met IT-transformaties. In zijn laatste rol was hij chief transformation officer en statutair bestuurder bij DAS Holding. Hij heeft daarnaast veel bestuurlijke ervaring als COO bij Kas Bank, diverse bestuurlijke functies bij ABN Amro en Theodoor

Gilissen.

Mix

Waar nodig zijn de nieuwe bestuursleden al door de AFM getoetst. ‘Door een mix van bestuurders die al langer verbonden zijn aan de organisatie en bestuurders van buitenaf beschikt de organisatie over een nieuw bestuur dat breder is van samenstelling en met de benodigde ervaring om de ambities van de sterk groeiende organisatie verder te realiseren’, aldus De Jong & Laan, dat de huidige buy-and-buildkoers wil voortzetten.