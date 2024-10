Universiteiten duiken diep in het rood

In 2022 waren de universiteiten gemiddeld nog goed voor een positief nettoresultaat, maar toen was EY al somber in de Onderwijsbarometer: de winst van € 105 miljoen zou omslaan in een verlies van € 233 miljoen. Kostenstijgingen en een dalende instroom van internationale studenten spelen de instellingen parten.

Uit het meest recente onderzoek van EY blijkt dat het nog meevalt: het gezamenlijke verlies van de universiteiten is in 2023 uitgekomen op ruim € 105 miljoen. Maar dit jaar zou het om meer dan een kwart miljard euro gaan en ook voor 2025 gaan de universiteiten uit van een verlies. Tien van de veertien onderzochte universiteiten leden verlies. Dat komt vooral doordat ze meer kosten maakten voor medewerkers en gebouwen.

Bezuinigen

Volgens het onderzoek hopen de universiteiten in 2026 weer winst te kunnen maken door te bezuinigen, maar EY denkt dat de maatregelen daar niet genoeg voor zijn. Bij het opstellen van die verwachtingen hadden de universiteiten nog geen rekening gehouden met de bezuinigingen van het huidige kabinet. Ook maatregelen om het aantal buitenlandse studenten te beperken waren daar niet in meegenomen.

Bron: ANP