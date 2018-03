‘Grondstoffenscanner’ voor risicomanagement MKB

Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag de website grondstoffenscanner.nl gelanceerd voor het midden- en kleinbedrijf. Met deze online tool kunnen bedrijven snel opzoeken welke risico’s er kleven aan de grondstoffen die worden gebruikt en eventuele risico’s managen. Daarbij gaat het niet alleen om het gevaar dat de grondstoffen opleveren, maar ook economische en sociale risico’s bij productie en gebruik.

Bedrijven kunnen een account aanmaken op de website en daar opzoeken welke grondstoffen er in gebruikte producten of halffabricaten zitten. Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. ‘Met deze tool krijgt een ondernemer direct inzicht in de leveringszekerheidsrisico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s te verminderen’, aldus David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid van EZ.

Maakindustrie

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME en is speciaal ontworpen voor MKB- en grootbedrijven in de maakindustrie. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. Peter Bongaerts, directeur beleid bij FME, zegt hierover: ‘De leveringszekerheid van kritische grondstoffen is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie. Zeldzame aardmetalen komen in veel producten voor, zoals in windmolens en ledverlichting.’

Internationale interesse

Internationaal is er ook al interesse in de grondstoffenscanner. ‘Dit is uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. Deze grondstoffenscanner helpt om ons steeds meer te richten op een circulaire economie’, zegt Pappie. Jos Kleiboer, directeur beleid bij Metaalunie, vult aan: ‘De grondstoffenscanner is belangrijk omdat hiermee bedrijven op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten.’