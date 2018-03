Samenwerking MKB-Nederland en Betaalme.nu

MKB-Nederland is een samenwerking gestart met Betaalme.nu, het initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het MKB. “Dankzij ons uitgebreide netwerk krijgt Betaalme.nu veel meer mogelijkheden om MKB-ondernemers voor te lichten over hoe ze hun facturen sneller betaald kunnen krijgen”, aldus de brancheorganisatie

Betaalme.nu is gestart in 29015 en heeft inmiddels 50 grote bedrijven en organisaties aangesloten. “Daardoor heeft het initiatief inmiddels betrekking op zo’n 250.000 ondernemers en circa € 27 miljard aan jaarlijkse facturen met een betaaltermijn van 30 dagen.”

Meer c0ntact met de MKB’er

Initiatiefnemer Joost van den Hondel zegt dat Betaalme.nu meer contact wil met de MKB’ers zelf. “MKB-Nederland is bij uitstek de organisatie die daarbij kan helpen. Zo krijgen we makkelijker een goed beeld van de problemen waarmee we mkb’ers kunnen helpen, en hun voorlichting geven over wat zij kunnen doen om hun facturen sneller te innen.”

Financieringsprogramma

Volgens Van den Hondel zijn er inmiddels grote afnemers die hun MKB-leveranciers binnen enkele dagen van liquiditeit voorzien, door deelname aan een ketenfinancieringsprogramma aan te bieden. Betaalme.nu streeft naar minimaal 500 aangesloten grote bedrijven. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren.