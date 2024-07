MKB-Nederland: minder regeldruk moet ondernemers ruimte geven

MKB-Nederland is de lobby bij het nieuwe kabinet begonnen met de ‘Ondernemersagenda vernieuwen, versnellen en verbinden’. Belangrijkste thema: minder regels.

De ondernemersorganisatie vindt dat het nieuwe kabinet ondernemers weer de ruimte moet bieden om te doen waar ze goed in zijn, onder meer door de regeldruk aan te pakken, betere financieringsmogelijkheden te bieden, een ‘stabiel en stimulerend’ fiscaal stelsel neer te zetten en door ervoor te zorgen dat werken meer loont. ‘Ondernemers hebben oplossingen voor veel van de grote maatschappelijke opgaven van ons land, maar lopen tegen grenzen en beperkingen aan waardoor we die onvoldoende benutten.’ Voorzitter Jacco Vonhof overhandigde aan minister Beljaarts van Economische Zaken de Ondernemersagenda Vernieuwen, versnellen en verbinden.

Regeldrift

Volgens Vonhof worden ondernemers geremd door ‘de eindeloze regeldrift, stapeling van beleid én wispelturig beleid dat steeds weer verandert, zeer beperkte financieringsmogelijkheden en ga zo maar door’. MKB-Nederland vindt het tijd voor een andere aanpak. ‘Het hoofdlijnenakkoord onderkent het belang van ondernemerschap. Op diverse terreinen staat de richting beschreven, maar ontbreekt nog de verdere uitwerking. Wij doen in onze agenda concrete voorstellen die ondernemers helpen om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen en problemen oplossen.’

Deel loon bruto uitkeren

Nummer 1 staat het aanpakken van regeldruk. Het fiscale stelsel moet ondernemerschap beter stimuleren en belonen, want ‘het kan niet zo zijn dat een ondernemer met een bv die risico neemt, een hogere integrale belastingdruk heeft dan een werknemer in loondienst’, aldus Vonhof. Verder wil de organisatie dat werkgevers een bepaald percentage van het brutoloon netto mogen uitkeren, zodat meer werken loont. ‘En ondernemers kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen als gemeenten en UWV deze doelgroep beter bij hen in beeld brengen en niet te makkelijk afschrijven.’

Meer bedrijventerreinen

Ook zouden bedrijventerreinen meer ruimte moeten krijgen: ‘Bedrijventerreinen zijn de dragende muren van onze brede welvaart, daar verdienen we 40% van ons BBP en werkt 30% van onze medewerkers. Bestaande bedrijventerreinen staan onder druk door oprukkende woningbouw en plannen voor nieuwe zijn er onvoldoende.’ Tot slot zouden met het oog op netcongestie groepscontracten wettelijk altijd mogelijk moeten zijn, ‘zodat ondernemers gezamenlijk tot innovatieve oplossingen zoals smart energy hubs kunnen komen’.