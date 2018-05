Accon avm blijft ondanks nieuwe klanten bescheiden speler in OOB-segment

Accon avm heeft vorig jaar het aantal OOB-klanten vergroot met acht. Het middelgrote kantoor verzorgt inmiddels de accountantscontrole voor zeven beursbedrijven en een verzekeraar, zo meldt het FD. In 2016 verzorgde Accon avm nog één OOB-controle. Qua omzet blijft het bedrijf nog een kleine speler in de controlemarkt. De omzet van het gehele kantoor ging vorig jaar opnieuw onderuit zo bevestigen welingelichte bronnen aan Accountancy Vanmorgen. De omzet van het gehele kantoor kelderde opnieuw met € 6 miljoen. Nu van € 94 miljoen in 2016 naar € 88 miljoen in 2017.

Bij de nieuwe auditklanten zit wel een aantal bedrijven met een hoog risicoprofiel, aldus het Financieel Dagblad. Daaronder zijn Value8, dat vorig jaar pas laat met een jaarverslag kwam, en de daaraan gelieerde bedrijven IEX Group en Nedsense Enterprises. Verder doet Accon AVM de controle voor biotechbedrijf Esperite, dat financiële problemen kende en meederde malen de jaarcijfers uitstelde. Volgens Kees van Dorp, bestuurslid Accon avm Controlepraktijk, is het bedrijf echter wel zorgvuldig geweest bij het aantrekken van nieuwe klanten. “We willen graag onze rol in het OOB-segment van de markt uitbreiden, maar alleen als we kwaliteit kunnen leveren. Anders doen we het echt niet.” Er zijn ook klanten geweigerd, aldus Van Dorp in het FD.

Uitvraag AFM

Desondanks heeft de AFM wel vragen gesteld over de manier waarop nieuwe klanten worden geaccepteerd. Accon avm haalt inmiddels 20% van de opdrachten uit OOB-klanten. “Wij hebben onze toezichthouder in het eerste kwartaal 2018 van de verzochte informatie voorzien. Het overleg is nog gaande. Wij zien de uitkomsten van deze (voor)onderzoeken met vertrouwen tegemoet”, valt te lezen in het transparantieverslag over 2017. Volgens Van Dorp gaat het om een standaardprocedure, maar houdt de uitvraag ook verband met de snelle groei.

De focus van het bedrijf ligt op uitbreiding van de controleactiviteiten in het grotere MKB, de publieke sector en kleinere beursfondsen. De groeiambities worden ondersteund door het aantrekken van personeel dat van de Big Four-kantoren afkomstig is. Maar de kwaliteit is nog niet bepaald op peil, aldus het FD: in 2015 scoorde Accon avm volgens de AFM nog met afstand het slechtste van de negen kantoren met een OOB-vergunning. Vorig jaar klom het bedrijf naar de zevende plaats. Volgens Van Dorp zit er nog verbetering in: “We staan nog niet op nummer één, maar we zijn wel op de goede weg.”

Omzetgroei blijft uit

De kwaliteitsverbetering moet onder meer vorm krijgen met een kwaliteitsgerelateerde beloning voor controleteams en controlerend accountants. “Criteria die van belang zijn voor het toekennen van een variabele beloning zijn onder meer vakinhoudelijke publicaties en het aandragen van verbetervoorstellen gericht op de kwaliteit van onze dienstverlening”, aldus Accon avm in het transparantieverslag. Daarin wordt – in tegenstelling tot bij andere marktpartijen – geen informatie gegeven over de totale omzet van het bedrijf. Het kantoor deed de afgelopen jaren diverse overnames, maar wist die niet om te zetten in een structurele omzetgroei. In 2016 zakten de inkomsten met € 94 miljoen onder de grens van € 100 miljoen en vorig jaar bedroeg de totale omzet volgens welingelichte bronnen rond de € 88 miljoen.

De controlepraktijk leverde vorig jaar € 4,5 miljoen omzet op, waarvan € 277.000 bij OOB-organisaties. Dat is nog steeds een flink stuk minder dan de audit-omzet bij een kantoor als De Jong & Laan. Daar kwam de omzet uit de auditpraktijk vorig jaar uit op € 15 miljoen. De Jong & Laan heeft geen auditklanten in het OOB-segment.