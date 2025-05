Lavide en Bever verlaten strafbank van Euronext, DGB nog niet

Lavide en Bever, die inmiddels het Cypriotische GCP in de arm hebben genomen, mochten van de stafbank af en doen weer ‘gewoon’ mee op de beurs. GCP, die Marc Lodder van het Amsterdamse Audit Next inschakelt, zou ook voor CO₂-projectontwikkelaar DGB Group de cijfers gaan controleren, maar er ligt nog geen goedgekeurde jaarrekening over 2024. DGB is dus nog bankzitter.

Onzekerheid over belasting

Daar krijgt het gezelschap van Envipco, een bedrijf dat statiegeldmachines levert. Het is genoteerd aan de beurzen in Amsterdam en Oslo en moet op beide locaties naar de kant. De jaarrekening is nog niet gedeponeerd omdat er nog onzekerheid is over een eerder geactiveerde belastingvordering van € 1,6 miljoen. Het publiceren van het jaarverslag is met een maand uitgesteld en daarmee is de deadline van 1 mei niet gehaald.

Het vinden van een controlend OOB-accountant was de afgelopen jaren geregeld problematisch voor kleinere beursfondsen. Acht beursgenoteerde bedrijven dreigden daardoor zelfs hun notering kwijt te raken, waaronder investeringsmaatschappij Value8 van CEO Peter Paul de Vries. Die vond een oplossing bij het Portugese CFA, anderen konden bij GCP aankloppen. Wel was er kritiek op die constructies.