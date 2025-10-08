Italiaans Ambrosio meldt zich als nieuwe oob-accountant

Nadat een paar jaar terug al twee Cypriotische kantoren en een Portugese accountant zich in Nederland hadden laten registreren als oob-auditor, volgt nu het Italiaanse Ambrosio Audit.

Het bedrijf van Giuseppe Ambrosio, ook actief in Monaco en sinds 10 juni NBA-lid, is 31 juli door de AFM ingeschreven als auditkantoor uit een andere lidstaat. Het hoofdkantoor van zijn bedrijf staat in Milaan (foto, volgens het NBA register op de Pizza della Repubblica) en er zijn vestigingen in de bij Napels geleden plaatsen Frattamaggiore en Aversa. Volgens de AFM-inschrijving is er ook een Londense vestiging.

In negen landen actief

Na CFA uit Portugal (2023) en de twee Cypriotische kantoren GCP (2024) en A&P (2025) is het het vierde buitenlandse accountantskantoor dat een vergunning krijgt om oob’s te controleren. Tegenover het FD verklaart Ambrosio dat hij “het wereldrecord accountancydiploma’s en -registraties” heeft. Zo heeft hij ook registraties in Zimbabwe, Nigeria, Zuid-Afrika, Australië, Zwitserland en Ierland. Hij is nu in negen landen actief en werkte eerder bij KPMG, PwC en Deloitte.

De AFM-registratie is bedoeld om bestaande klanten beter te helpen en nieuwe klanten te kunnen werven. Zo kan hij nu ook Nederlandse dochterbedrijven van grote concerns controleren. Volgens Ambrosio heeft hij al zeven offerteaanvragen binnen, ook van kleine beursgenoteerde bedrijven. “Dat de markt hier zo aantrekkelijk was, had ik niet verwacht.”

Komend voorjaar Nederlandse vestiging

De drie andere buitenlandse oob-kantoren hebben zelf geen NBA-accountants in huis, maar werken met externe NBA-accountants. Ambrosio doet dat niet en liet zich zelf inschrijven. In zijn thuisland bestaat geen aparte oob-vergunning, maar met de kwaliteit zit het volgens hem wel snor: hij heeft aan de Universiteit van Maastricht een aantal “pittige vakken” gevolgd om zich voor te bereiden op een Nyenrode-examen. Komend voorjaar wil hij een fysiek kantoor in Nederland openen.