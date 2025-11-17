Audit-nieuwkomer Ambrosio aan de slag voor Value8 en databedrijf

Het bedrijf van de Italiaan Giuseppe Ambrosio is de vierde buitenlandse oob-auditor in ons land. Eind juli is Ambrosio door de AFM ingeschreven als auditkantoor uit een andere lidstaat. De accountant met een big four-achtergrond stelde eerder dat hij “het wereldrecord accountancydiploma’s en -registraties” heeft, met registraties van Australië tot Zimbabwe. Hij meldde in oktober al zeven offerteaanvragen en wil in het voorjaar een Nederlandse vestiging openen.

Derde buitenlandse accountant voor Hawick

Hawick Data is sinds 1975 genoteerd op de beurs en heette voorheen achtereenvolgens Alanheri, Witte Molen, MTY en IEX Group. De handelaar in investeringsinformatie boekte vorig jaar een winst van ruim € 9 miljoen. Hawick is aardig aan het shoppen bij de buitenlandse accountants: de cijfers over 2024 zijn gecontroleerd door het Cypriotische GCP – dat pas in april werd benoemd als opvolger van het Portugese CFA, dat de 2023-cijfers voor zijn rekening nam.

Investeringsfonds Value8, dat problemen had om aan een accountant te komen, had in 2023 de primeur met de aanstelling van een buitenlandse oob-auditor. Dat was eveneens CFA, die nu dus is ingeruild voor Ambrosio. De benoeming leverde kritiek op van beleggersvereniging VEB en de NBA, maar de AFM oordeelde positief over de 2022-cijfers.