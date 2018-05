Snel ziet geen extreme belastingdruk afkoop pensioen in eigen beheer DGA’s

Staatssecretaris Snel van Financiën kent geen gevallen waarbij DGA’s zijn geconfronteerd met een belastingdruk van 90% bij afkoop van hun pensioen in eigen beheer in het buitenland. Dat antwoord de D66’er op vragen van Tweede Kamerlid Lodders (VVD) naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf dat duizenden Nederlandse ondernemers in het buitenland met een pensioen in eigen beheer dat beter niet kunnen afkopen. Daarbij zou de belastingdruk in sommige gevallen namelijk op kunnen lopen tot 90%, schreef het dagblad in april.

DGA’s die ervoor hebben gekozen om niet (langer) in Nederland te wonen, kunnen te maken krijgen met een belastingdruk die afwijkt van de belastingdruk waarmee in Nederland wonende DGA’s worden geconfronteerd, schrijft Snel. ‘Dat is in het algemeen niet te vermijden, mede omdat andere landen – rekening houdend met verplichtingen uit een toepasselijk belastingverdrag – bevoegd zijn om hun eigen inwoners te belasten en vrij zijn om de wijze van belastingheffing in te vullen naar de eigen (beleidsmatige) inzichten. Ik ben het eens met de opmerking dat Nederland daar geen invloed op heeft. De mogelijk afwijkende belastingdruk voor niet-inwoners is daarom op zichzelf ook niet richtinggevend bij het maken van Nederlandse fiscale wetgeving. Dat geldt ook voor de regelgeving rond de uitfasering van pensioen in eigen beheer. Dat neemt niet weg dat Nederland zich inzet en blijft inzetten voor het voorkomen van dubbele belasting door het sluiten van belastingverdragen.’

Vrijwillige keuze

De staatssecretaris schrijft verder dat eventuele hogere belastingdruk bij afkoop van het pensioen in eigen beheer wat hem betreft toch vooral ook een gevolg is van keuzes die DGA’s zelf maken. ‘Tot slot merk ik op dat de uiteindelijke belastingdruk waarmee dga’s geconfronteerd kunnen worden – gegeven hun individuele situatie – niet alleen afhangt van de Nederlandse fiscale behandeling, het lokale (belasting)recht van het (nieuwe) woonland en de toepassing van een eventueel belastingverdrag, maar vooral van hun eigen vrijwillige keuze ten aanzien van het pensioen in eigen beheer. De afkoop is tenslotte niet verplicht gesteld; de dga kan ook kiezen voor de overdracht naar een professionele verzekeraar, het behouden van de pensioenaanspraak in eigen beheer (“bevriezen”) of voor omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting.’