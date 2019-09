PwC Nederland heeft de omzet tussen juli 2018 en juni 2019 met ruim 6% vergroot. Het neemt daarmee de plaats van EY in als tweede accountantsbedrijf van Nederland, na Deloitte. Het werknemersbestand is met 7% gegroeid.

PwC steekt veel geld in het vergroten van de kwaliteit en digitalisering, zodat de marge wat is verkrapt.

De omzet van PwC Nederland is in het gebroken boekjaar met 6,2% gestegen van € 832,7 miljoen naar € 884,1 miljoen. Daarmee wordt PwC in ons land groter dan EY, dat in 2018/2019 uitkwam op een omzet van € 877 miljoen. Het operationeel resultaat is verbeterd tot € 163,3 miljoen (€ 161,6 miljoen), maar die toename houdt geen gelijke tred met de omzetstijging. ‘De marge is verkleind door investeringen in kwaliteit en technologie’, aldus PwC. Geld is gestoken in het verbeteren van de processen, onder meer door het automatiseren van standaardwerk in tax & legal en assurance.

Klantgroepen

De klanten van PwC Nederland bevinden zich voor 37% in de financiële dienstverlening, 18% richt zich op (andere) consumenten. Andere belangrijke klantgroepen zijn de energiemarkt en de industrie (inclusief automotive), die beide goed zijn voor 11% van de klantportefeuille.

Groei is vooral geboekt in de sector technologie, media en telecom (+12%). In 2017/2018 zorgde die categorie nog voor een krimp van 13%. Ook in Energie en Financiële diensten pluste de omzet met dubbele cijfers (+10%); in de zorgsector daalden de inkomsten van PwC met 10%.

Omzetgegevens PwC Nederland

2018/2019 2017/2018 verschil assurance* 349,1 332,2 +5,1% tax & legal* 280,9 278,1 +1,0% advisory* 253,1 222,4 +13,8% totaal* 884,1 832,7 +6,2% fte’s 5.045 4.713 +7,0% omzet per fte € 175.243 € 176.682 -0,8%

*omzetcijfers x € 1.000

Assurance: focus op werkdruk

De winst in de assurance-tak is met 16% gedaald naar € 46,3 (54,8) miljoen. ‘We hebben onze bezetting opnieuw uitgebreid om de werkdruk te verminderen en meer investeringen in kwaliteit mogelijk te maken.’ Voor grote projecten zijn tijdelijke krachten ingehuurd. Door de voortschrijdende digitalisering ziet PwC meer vraag naar assurance en advies rondom ICT-systemen en niet-financiële informatie.

Grootste groei in advisory

Bij tax & legal is de winst met 8% gestegen naar € 71,1 (65,8) miljoen. Dat is onder meer te danken aan een aantal grote opdrachten waarbij een integrale benadering en digitale oplossingen onderscheidend bleken, aldus PwC. De advisorytak breidde het aantal werknemers met 10% uit en boekte de grootste groei, zowel in omzet als winst. Onderaan de streep resteert € 50,9 (44,7) miljoen. Vooral in de bedrijfsonderdelen Deals en Consulting zijn de resultaten goed. Advies profiteert van de noodzaak die veel organisaties voelen om zich aan te passen aan de voortdurend veranderende omgeving. Consultancy deed het met name goed in de commerciële en de financiële dienstverlening.

Vrijdag kwam EY met de jaarcijfers. Die lieten een omzetstijging zien van 5% en een winstgroei van 4%. Doordat EY blijft steken op € 877 aan inkomsten, is PwC nu (nipt) de nummer 2 in de Nederlandse accountancymarkt. Deloitte, dat de top 30 van accountantskantoren aanvoert, hanteert ook een gebroken boekjaar en vergrootte met een groei van 8% het gat met de twee concurrenten.

Bron: jaarbericht PwC Nederland