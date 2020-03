Voormalig EY-bestuursvoorzitter wordt commissaris ING

ING benoemt drie nieuwe leden in de raad van commissarissen. Een van hen is voormalig EY-bestuursvoorzitter Herman Hulst.

Op de voor 28 april geplande ledenvergadering van ING komt de benoeming van de Spanjaard Juan Colombás (tot juli COO bij Lloyd’s Banking Group), Harold Naus (CFO van Cardano Group) en Herman Hulst aan de orde. Hulst (1955) werkte van 1973 tot 2016 bij EY en zijn rechtsvoorgangers in diverse functies. Hij was onder meer lid van EY’s Global Financial Services Executive Committee tussen 1992 en 2000 en bestuursvoorzitter voor Nederland van 2004 tot 2006. Van 2004 tot 2009 had hij ook zitting in EY’s Global Executive leadership-team.

De benoemingen van Hulst en Naus zijn voorzien voor eind april; Colombás schuift per 1 oktober aan. Eric Boyer de la Giroday en Hermann-Josef Lamberti verlaten de raad van commissarissen, die wordt voorgezeten door Hans Wijers.