Doorgaan, ondanks dat Nederland bijna stil staat

En ineens ziet de wereld er anders uit. Ook mijn eigen wereldje. Wekelijkse bezoeken aan onze kleindochter in Rotterdam zitten er even niet in. Koffieoverleg – met koffie uit een en het zelfde apparaat vanuit de koffiecorner – met collega’s over wat we gaan doen en waarover we gaan schrijven ziet er anders uit. Telefoon, whatsapp, facetime, Microsoft Teams, zijn de vervangers geworden. Zo voorkomt afstand houden mogelijke problemen. Dus nu even niet die grote redactietafel, maar gewoon mijn eigen persoonlijke werkkamer/werkplek met uitzicht op mijn Warnsveldse achtertuin. En naar beneden voor een cappuccino uit mijn eigen koffiemachine. Ik mag niet klagen en dat doe ik dus ook niet.

Nieuwe roergangers

Ondertussen staat heel Nederland wel op z’n kop en hebben we nieuwe roergangers zoals Jaap van Dissel van het RIVM naar wie we allemaal moeten luisteren. ‘Moeten luisteren’ doe je natuurlijk liever niet. Maar je weet dat je geen keuze hebt. En ik ben eigenlijk wel blij – weet ook niet of blij het goede woord is – een beetje gerustgesteld, dat deskundige mensen op basis van hele nuchtere afwegingen beslissingen nemen voor ons hele land. Ik durf nu dus wel hardop te zeggen dat ik daar een redelijk vertrouwen in heb.

Ontwikkelingen

Maar ondertussen gaan de ontwikkelingen in Nederland door, terwijl Nederland bijna in zijn geheel stil staat. In de zorg wordt nu keihard gewerkt, evenals in de supermarkten en distributiecentra. Ondernemingen groot en klein worden geconfronteerd met stevige omzetdalingen.

CTA- en MCA-discussies even on hold?

Het werd in januari aangekondigd voor eind maart. Dan zou minister van Financiën Wopke Hoekstra toch wel komen met een reactie op alle voorstellen. Dat kan natuurlijk nog steeds. Maar in de parlementaire agenda voor de Tweede Kamer zie ik het vandaag nog niet aangekondigd. Zou zo maar kunnen dat er op dit moment zaken spelen die toch net even wat groter en belangrijker zijn. Wanneer deze discussies dus even in de parkeerstand gaan is daar m.i. ook niet zo veel mis mee. Er liggen immers grotere issues op ieders bord.

Crisismaatregelen

Op alle niveaus worden er plannen gemaakt. Plannen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te zo veel mogelijk te voorkomen c.q. te beheersen. Daarbij gaat het – ook maatschappelijk gezien – om groot, publiek geld en heel veel betrokken partijen. Er komen regelingen die ondernemers tegemoet moeten komen en werknemers moeten behoeden voor ontslag. Arbeidstijdverkorting, nieuwe regelingen rond deeltijd WW, regelingen voor ZZP’ers, en er komt vast nog wel meer aan. En dan komt het aan op die ene grote vraag aan (MKB)-accountants. Impact die zich ook na deze zomer nog zal laten voelen.

Wat kun je NU voor MKB-ondernemers betekenen?

De weg wijzen in het woud van nieuwe regels. Goed dat ze er komen. Maar uitgekristalliseerd zijn ze nog niet. Uitvoering van die regels komt te liggen bij o.a. UWV, Belastingdienst en gemeenten. Het moet snel en niet ingewikkeld. Waarschijnlijk de allergrootste uitdaging ooit voor alle ambtelijke apparaten. Banken kondigen aan ondernemers financiële ruimte te gunnen. Meer dan ooit komen talloze ondernemers voor prangende, continuïteitsbeïnvloedende vragen en problemen te staan. Genoeg maaiveld voor accountants dus.

Frans Heitling