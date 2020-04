AFM vraagt minister kantoren verantwoordelijk te maken voor kwaliteit wettelijke controles

Toezichthouder AFM verzoekt minister Hoekstra van Financiën opnieuw om een voorstel te doen tot aanpassing van de Wta, waardoor accountantsorganisaties direct en (rechts)persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van individuele wettelijke controles, zodat ernstige tekortkomingen in wettelijke controles die in naam van de accountantsorganisatie zijn verricht aan die organisatie kunnen worden toegerekend.

Zaak EY en PwC

Het verzoek van de toezichthouder volgt op uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat in juni 2019 boetes ongegrond verklaarde die de AFM had opgelegd aan EY en PwC. De AFM had eerder geoordeeld dat beide kantoren niet aan hun zorgplicht hadden voldaan vanwege ernstige tekortkomingen in meerdere wettelijke controles, maar werd teruggefloten door het CBb. Het college sprak uit dat de AFM niet alleen uit de aard, ernst en hoeveelheid van geconstateerde tekortkomingen in (individuele) wettelijke controles mag concluderen dat sprake is van een tekortkoming in de naleving van de zorgplicht van het kantoor. Daarvoor is ook nodig dat de oorzaak van de geconstateerde tekortkomingen op eigen handelen of nalaten van de accountantsorganisatie is terug te voeren.

‘Effectiviteit toezicht onder druk’

Door die uitspraak is de effectiviteit van het toezicht onder druk komen te staan, vindt de AFM. Meteen na de CBb-uitspraak pleitte de toezichthouder daarom al voor wetswijziging. Die wens brengt de AFM nu in haar jaarlijkse wetgevingsbrief opnieuw nadrukkelijk naar voren. In de wetgevingsbrief formuleert de toezichthouder jaarlijks haar wetgevingswensen.

De volledige passage over het toezicht op de accountancy: