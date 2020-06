Steven van Rijswijk volgt Hamers op als topman ING

ING benoemt Steven van Rijswijk per 1 juli als de nieuwe topman, heeft de bank vrijdagochtend bekendgemaakt. Op dit moment is Van Rijswijk de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van ING. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, waarover eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.

Met Van Rijswijk kiest ING iemand die de bank al lange tijd van binnenuit kent. De ING’er is al sinds 1995 in dienst bij de bank, waar hij onder andere werkte voor de afdelingen voor fusies en overnames en kapitaalmarkten. In 2017 werd hij benoemd tot lid van het ING-bestuur.

‘Steven heeft getoond over de juiste combinatie van ervaring, leiderschapskwaliteiten en een grondige kennis van ons bedrijf te beschikken’, motiveerde president-commissaris Hans Wijers het besluit vrijdagochtend. Het financiële concern prijst Van Rijswijk om zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van de poortwachtersfunctie van ING.