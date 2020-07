PERSONALIA: Peter Eimers (EY) voorzitter VU Accountantsopleiding

Na een kwart eeuw is prof.dr.mr. Frans van der Wel RA per 1 juli afgetreden als voorzitter van de Accountantsopleiding van de Vrije Universiteit. Zijn opvolger is prof.dr. Peter Eimers RA, partner bij EY.

Vele generaties studenten

Peter Eimers (51) werkte 26 jaar bij PwC en werd in 2018 partner bij EY. Hij hoogleraar Audit & Assurance aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Namens de NBA is Eimers lid IAASB Data Analytics Working Group. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy in Maastricht en Fiscale economie in Tilburg. Eimers: ‘Frans van de Wel heeft de afgelopen 25 jaar leidinggegeven aan onze accountantsopleiding. Wij zijn hem hier enorm dankbaar voor. In die jaren heeft Frans richting gegeven aan de opleiding en het accountantsberoep. Vele studenten zijn accountant geworden met de bagage van de scherpe en beschouwende blik van Frans.’

Blended learning

Van der Wel blijft verbonden aan onze opleiding. ‘Onder leiding van Peter Eimers bouwt de opleiding verder aan het opleiden van accountants. De huidige omstandigheden zijn een uitstekende springplank voor de verdere ontwikkeling naar blended learning: een goede mix tussen aanwezigheid op de VU en online-onderwijs en examinering, dankbaar gebruikmakend van moderne technologie.’ De VU Accountantsopleiding leidt accountants op die ertoe doen. Zij dragen duurzaam en betekenisvol bij aan de betrouwbaarheid van informatie die mensen en organisaties verbindt in een dynamische, veranderende en gedigitaliseerde samenleving. Zij geven richting in hun professionele en maatschappelijke omgeving.

Foto: VU.nl