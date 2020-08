OM zwaar onder druk om ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie staat onder forse politieke en maatschappelijke druk om ook personen te vervolgen bij ABN Amro en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende witwascontroles, blijkt uit een rondgang van het FD. Dat plaatst de aanklagers volgens de krant ‘voor een duivels dilemma’, omdat persoonlijke verantwoordelijkheid in dit soort zaken vaak lastig is te bewijzen.

Onvrede

Vooral na de recordschikking van 775 miljoen euro die ING met het OM trof wegens zijn falende antiwitwasbeleid was de onvrede bij politiek en publiek groot. ‘Als er bij ABN weer een schikking van een paar honderd miljoen uitrolt zonder dat er individuele bankiers vervolgd worden, dan heeft het OM iets uit te leggen in de Tweede Kamer’, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ‘Als de misstand kennelijk zo ernstig is, mag de reflex niet zijn om bestuurders hun verantwoordelijkheid te laten afkopen op kosten van hun eigen aandeelhouders.’

Individuele aansprakelijkheid lastig aan te tonen

Toch wordt dat waarschijnlijk lastig, omdat in het verleden al is gebleken dat het OM zelden succesvol is met het individueel aansprakelijk stellen in dit soort zaken. In de ING-zaak kwam bovendien naar voren dat veel mensen een beetje verantwoordelijk waren, terwijl het OM moet kunnen aantonen dat een bestuurder bewust aanvaardt dat er geld kan worden witgewassen. Door bijvoorbeeld niet in te grijpen als hij weet dat controlesystemen falen. Ook wordt de fraudezaak tegen oud KPMG-voorzitter Jaap van Everdingen als voorbeeld aangehaald, waarbij justitie het deksel op de neus kreeg.

