‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen, melden ingewijden aan de Telegraaf.

Stevige verhoren

Aanklagers zouden tijdens de verhoren hebben gedreigd de bankbestuurders persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te slepen als zij in de ogen van justitie onvoldoende mee zouden werken aan het witwasonderzoek. Daarnaast werden ze onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. De verhoren werden vanwege de corona-uitbraak via een videoverbinding gehouden.

Witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie laat de FIOD drie mogelijke overtredingen van de Wwft door ABN AMRO onderzoeken, werd in september vorig jaar bekend. Minister Hoekstra van Financiën sprak er zijn zorg over uit. Het bestuur van de bank onder leiding van Gerrit Zalm sloeg in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind om de controle op witwassen beter aan te pakken.

Onderzoek

Het lopende justitiële onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid.

