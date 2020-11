Rechtbank laat vraag over BTW-plicht vermogensbeheer open

Moeten beleggingsinstellingen BTW gaan betalen over vermogensbeheer, zoals de Belastingdienst wil? De rechtbank Den Haag, waar 78 beleggingsinstellingen hadden aangeklopt, zal er geen oordeel over vellen: die heeft de zaak niet-ontvankelijk verklaard.

Vergoeding voor het beheer van collectief vermogen door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen is vrijgesteld van BTW. De vrijstelling geldt ook als het collectief vermogen is ondergebracht in een of meer 100%-beleggingsdochters. Maar de Belastingdienst heeft die vrijstelling per 1 januari aanstaande opgezegd. De beleggingsinstellingen wilden dat voorkomen met een kort geding bij de rechter. Die heeft nu – nog zonder motivatie – geoordeeld dat het geen zaak is voor de rechtbank. Dat vindt ook de Belastingdienst, die stelt dat de kwestie bij de fiscale rechter thuishoort.

Ruling uit 2007

De betrokken instellingen kopen bedrijfsleningen op en geven daarna obligaties uit, met de ‘herverpakte’ leningen als onderpand. Het vermogensbeheer wordt uitbesteed en daarover wordt geen BTW betaald. Dat is in 2007 in een ruling vastgelegd met trustkantoor TMF, dat het bestuur voert over de 78 beleggingsfondsen. De Belastingdienst wil daar nu vanaf vanwege Nieuwe Europese jurisprudentie en Nederlandse regelgeving.

Bron: FD