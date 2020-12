HET JAAR VAN (2) Jan Wietsma: ‘Van dichtbij meegemaakt hoe kwetsbaar de mens is’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Jan Wietsma is mede-eigenaar van MKB Kredietcoach en bestuurslid van de NBA.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Begin maart van dit jaar werd ik zelf getroffen door Corona en werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Daar heb ik 8 dagen op een Corona-cohort afdeling gelegen. Ik heb daar van dichtbij meegemaakt hoe kwetsbaar de mens is en dat het geen uitgemaakte zaak is dat je na een ziekenhuisopname ook weer naar huis kan. Dat is erg heftig om mee te maken. Nadat ik naar huis mocht startte het herstel- en revalidatieproces en ik heb nog steeds te dealen met de effecten die Corona heeft op de gezondheid. Maar ik blijf goede hoop houden op volledig herstel.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Door Corona ben ik bijna zeven weken uit de running geweest. Daarna heb ik langzaamaan het aantal uren dat ik werkte weer opgebouwd. Eerst twee uur per dag, nu lukt het mij weer om iedere dag ongeveer 7 uur actief te zijn. Vanaf eind april heb ik het grootste deel van mijn werkzaamheden online uitgevoerd. Dat was even wennen. Maar met een goede voorbereiding, de juiste apparatuur en glasvezel gaat dat prima. Ik vond het mooi om te zien dat de trainees van de post-bachelor opleiding MKB-accountant die het vak Management-Accounting bij mij volgen, uiteindelijke prima adviesproducten hebben afgeleverd.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Corona heeft een aantal ontwikkelingen die al aan de gang waren versneld. In het post-coronatijdperk zullen digitalisering, duurzaamheid, hervorming van de arbeidsmarkt en nieuwe geopolitieke verhoudingen hun blijvende stempel op de inrichting van de economie en de maatschappij hebben. We zullen ons leven en de manier waarop we werken anders gaan inrichten. Voor accountancy is voortgaande digitalisering de blijvende constante. We krijgen als gevolg van technologische ontwikkelingen te maken met een nieuw ecosysteem voor financiële data en de MKB-praktijk zal werk moeten maken van het thema digitale klantbeleving. Dat vraagt om scherpe keuzes en leiderschap.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Mijn gezin. Als je een levensbedreigende ziekte meemaakt heeft dat niet alleen impact op jezelf maar ook op je gezin. Daar hebben we veel met elkaar over doorgesproken. Wat waarderen we in elkaar als mens, als gezinslid. Wat vinden we lastig om mee om te gaan. Durf en kan je genieten van de kleine dingen? Weet je je gehoord als je persoonlijke problemen ter sprake brengt? Mag je zijn wie je bent of ben je vooral druk met het invullen van je leven volgens de verwachtingen van de anderen? Ik ben blij dat mijn kinderen dat bespreekpaar maakten.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Dat het niet goed zou gaan in de accountancybranche. Er is de afgelopen tien jaar heel veel werk verzet op accountantskantoren om de kwaliteit en de cultuur te verbeteren. Dat werpt nu zijn vruchten af. Ik ben ook wel klaar met de opmerking dat accountants niet willen veranderen. Dat is niet waar. Maar het is wel belangrijk dat je het goede verhaal vertelt. De accountancybranche heeft een prima uitgangspositie om de toekomst mede vorm te geven. Juist in roerige tijden is de behoefte aan vertrouwen groot. En daarbij speelt iedereen die een accountantstitel draagt een belangrijke rol.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘De medewerkers van de Isala in Zwolle, welke functie ze ook hebben. Voor hun inzet tijdens de coronaperiode neem ik mijn petje af. En hoewel het voor het verplegend en verzorgend personeel op de Corona-cohort afdeling zwaar was (denk je maar eens in dat je vier uur achter elkaar moet werken in beschermende kleding) heb ik nooit een wanklank vernomen. Ze stonden altijd klaar en waren attent, ook als ik midden in de nacht niet kon slapen. Daardoor heb ik mij, ondanks alle beperkingen, nooit alleen gevoeld. Ik hoop dat we als maatschappij meer waardering krijgen voor de zorg.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Tijd nemen om te reflecteren op een voor mij bewogen jaar. Dat begint met stilstaan bij het wonder van Kerst en de hoop die dat de mens geeft. Maar ook de gezinsontmoetingen zijn belangrijk. De puzzel wie wanneer komt is inmiddels gelegd. Daarnaast zal ik veel wandelen. Natuurlijk luister ik ook naar de Top2000 en in de laatste week van het jaar heb ik de vaste gewoonte om de boekenkast en mijn muziekverzameling te ordenen. En ik zal een begin maken met schrijven van een roman waarin Corona een belangrijke rol zal spelen.

Ik wens alle lezers een mooi en gezond 2021 toe.’