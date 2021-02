No hands accounting: Digitaal samenwerken via Mijn[Kantoor]

35% van de accountants- en administratiekantoren voorziet dat een deel van hun klanten voor het einde van het jaar moet stoppen met hun onderneming. Dit als gevolg van het coronacrisis waarin zij bij grote groepen klanten forse financiële problemen verwachten. Zo blijkt uit de eerder deze maand gehouden enquête onder de lezers van Accountancy Vanmorgen.

Martin van Vliet (Senior Commercial Product Manager) belt hier over met Marcel Spoelstra en vraagt hem hoe hij met deze situatie omgaat. Volgens Martin is Marcel de bekendste dynamische accountant in Nederland. Hij werkt al jaren met ‘value based pricing’ en Marcel heeft ruim één jaar het No hands accounting concept omarmt, dus genoeg redenen voor een goed gesprek.

Meerwaarde bewijzen

Martin van Vliet: ‘Ik probeer overdag Marcel te bereiken, maar hij heeft geen tijd. We hebben daarom in de avonduren een leuk en inspirerend gesprek. In deze tijd staat Marcel meer dan 40 uur per week klaar voor zijn cliënten om hun zoveel als mogelijk te ondersteunen. In het Spoelstra concept staat namelijk ook onbeperkt bellen hoog in het vaandel, waarbij hij nu extra werk aan heeft.’

Spijt van deze keuze heeft Marcel niet. Integendeel zelfs. Marcel licht dit toe: ‘Deze periode is hét moment om je meerwaarde als accountant te bewijzen. Ik laat mijn klanten zien dat ik veel meer kan bieden dan alleen een goede boekhouding, de BTW-aangifte en een rapportage.’

Zijn klanten zijn zeer content met zijn ondersteuning. En dat hij zijn ondernemers zoveel als mogelijk kan ondersteunen en helpen, geeft hem een goed gevoel. Al is de oorzaak natuurlijk triest.

Mijn[Spoelstra] app

Ook bij Marcel is het al een paar maanden ‘alle hens aan dek’ en Microsoft Teams draait op volle kracht. Gelukkig is Marcel sinds vorig jaar volledig Cloud Based en hij heeft de belangrijkste administraties op ‘No hands Accounting’ gezet. Daarbij zijn ondernemers allemaal van een Mijn[Spoelstra] app (Mijn[Kantoor]) voorzien.

Mijn[Kantoor] is de mobiele app van Exact voor ondernemers. Eenvoudig te personaliseren en speciaal ontwikkeld om het aanleveren en de communicatie te vereenvoudigen. Met deze app kijken je klant en jij samen naar actuele cijfers en kun je eenvoudig nieuwe kansen signaleren.

Administratie is meer dan ooit bij

Marcel legt uit dat deze periode ideaal is om met je klant verbeteringen door te voeren.

‘In deze tijd hoeven mijn klanten niet meer langs te komen om hun boekhouding af te geven; dat is wel zo veilig. Maar naast dat de robot van ‘No hands Accounting’ mij het administratieve werk uit handen neemt, is het echte voordeel dat de robot iedere ochtend de bankafschriften heeft geboekt. Ook alle bonnetjes en inkoopfacturen, die de hele dag via de app binnenkomen, worden automatisch verwerkt. Daardoor is de administratie meer dan ooit echt bij.

Met de vele aanvragen en zorgen bij de ondernemers is het een geluk dat de Mijn[Spoelstra] app dagelijks bij is. Dit is het startpunt voor alle soorten gesprekken en adviezen. Deze app ontzorgt de ondernemer optimaal, maar ook ons als kantoor.’

Digitaal samenwerken

‘Juist nu, in deze tijd, is het ideaal om dit soort verbeteringen door te voeren. Ik merk dat medewerkers en cliënten in deze tijd –meer dan anders– open staan voor dit soort initiatieven, die hen helpen digitaal samen te werken. Mijn klanten willen zo min mogelijk tijd besteden aan hun administratie en op elk moment zien hoe ze er financieel voor staan. Met Mijn[Spoelstra] kan ik dat bieden en de samenwerking voor hen én voor mij vereenvoudigen.

De tijd vraagt om slimme oplossingen en krachtige aanpassingen, die mijn klanten en mij helpen. Want ook dit moeten we samen doen.’

