30% accountants- en administratiekantoren verwacht omzetdaling 2020

Een krappe 30% van de accountants- en administratiekantoren verwacht dit jaar een omzetdaling. Dat is fors meer dan aan het begin van dit jaar, toen nog slechts 6,7% van de kantoren een krimp verwachtten. Dit volgt uit de eerder deze maand gehouden enquête onder de lezers van Accountancy Vanmorgen. Kantoren verwachten deze omzetdaling als gevolg van de coronacrisis waarin zij bij grote groepen klanten forse financiële problemen verwachten.

Het patroon is divers. Zo verwacht 4,1% van de in mei ondervraagde kantoren een krimp van meer dan 20%. 5,7% verwacht een krimp van tussen de 10 en 20% van hun omzet. 19,7% – bijna een vijfde – van de kantoren verwacht een krimp van tussen de 0 en 10%. Dit pessimisme wordt niet overal in de branche gedeeld. Zo verwacht 39,3% van de kantoren voor dit jaar – ondanks de coronaperikelen – een nagenoeg gelijke omzet te halen als in 2019. 31,1% van de kantoren verwacht dit jaar zelfs groei te kunnen realiseren.

Grote verschillen met januari

Het beeld verschilt fors met de uitkomsten van de in januari/februari gehouden enquête over ICT& kantoor onder de lezers van Accountancy Vanmorgen. Toen verwachtten nog slecht 6,7% van de kantoren een omzetdip en koesterden ruim twee derde van de kantoren nog behoorlijke groeiverwachtingen voor dit jaar. Bij vrijwel alle kantoren zijn de verwachtingen bijgesteld. Desgevraagd verwacht een kwart van de kantoren dit jaar in liquiditeitsproblemen te komen. Uit onze enquête blijkt ook dat inmiddels een klein deel van de ondervraagde kantoren gebruik maakt van de NOW- en Tozo-regelingen. Respectievelijk 4,6% en 1,7% van de ondervraagde kantoren – overwegend kleine kantoren < 5fte – geeft aan zelf gebruik te maken van deze regelingen.

Groei- en krimpverwachtingen voor 2020

januari mei

Krimp 6,7% 29,5%

Nagenoeg gelijk omzet 22,8% 39,3%

Groei 67% 31,1%

Onbekend 3,5% 0%

Problemen bij ondernemers

De negatieve verwachtingen sluiten aan bij de patronen die kantoren bij hun klanten -de MKB-ondernemers- signaleren.

60% van de kantoren voorziet dat een (groot) deel van hun klanten voor eind juni al in liquiditeitsproblemen komt. Dat dit tot een stijging in faillissementen gaat leiden lijkt vervolgens haast onontkoombaar. Zo voorziet 35% van de kantoren dat een deel van hun klanten voor het einde van het jaar moet stoppen met hun onderneming. Een overgrote meerderheid van de kantoren – 86% – heeft inmiddels ervaring opgedaan met de coronafinancieringsregeling BMKB-c. Zij geven aan dat klanten – gemiddeld tussen de 1 en 5 per kantoor- een beroep hebben gedaan op deze regeling en die ook toegewezen hebben gekregen.

Horeca meest getroffen branche

Kantoren zien in hun praktijk de horeca als de potentieel meest getroffen branche. 54,3% van de kantoren verwacht hier in deze sector de grootste liquiditeitsproblemen. Horeca wordt op afstand gevolgd door de branches dienstverlening 12,8%, retail 10,7% en transport 3,3%. Toerisme en recreatie gerelateerde branches (excl. horeca) worden door 5% van de geënquêteerden nog genoemd als branches waar liquiditeitsproblemen op de loer liggen.

Opstekertjes voor NBA en NOAB

Leden van beide beroepsorganisaties zijn i.h.a. tevreden over hoe de beroepsorganisaties hun rol vervullen ten behoeve van hun leden. NBA en NOAB scoren beide zo goed als gelijk met respectievelijk 79,4% en 78,6% van de leden die zich positief over hun beroepsorganisatie uitspreken. Wensen blijven er wel. Zo verwachten sommige NBA-leden meer ondersteuning op het gebied van verschillen tussen controleplichtige en niet-controleplichtige ondernemingen, advies t.a.v. de coronamaatregelen en vaktechniek en tenslotte meer aandacht en praktische info voor MKB-kantoren. Kritische NOAB-leden stellen dat de NOAB bijv. een vragenuur c.q. een online platform voor ledenvragen had mogen starten en sowieso meer vaktechnische kennis ter beschikking had mogen stellen.

De enquête werd – mede met samenwerking van Full Finance en MKB-kredietcoach – deze maand gehouden onder de lezers van Accountancy Vanmorgen.