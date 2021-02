Vier jaar geëist in phishingzaak waarbij ondernemer 1,1 miljoen euro verloor

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een gevangenisstraf van vier jaar geëist voor betrokkenheid bij een phishingaanval waarbij 1,1 miljoen euro van een ondernemer werd gestolen.

Katvangers

De ondernemer ontving op zijn telefoon een sms-bericht dat van zijn bank afkomstig leek en meldde dat zijn bankpas was verlopen. Om een nieuwe bankpas te krijgen moest de man zijn oude pas opsturen, wat hij ook deed. Daarnaast logde hij in op een phishingsite waar hij zijn gegevens invulde. Vervolgens werd er in één nacht 1,1 miljoen euro van zijn bankrekening naar 89 verschillende bankrekeningen overgemaakt. Het ging om bankrekeningen van katvangers, waarvan een aantal dat hun pinpas en pincode had afgegeven

Heterdaad

De verdachte kwam in beeld nadat één van de katvangers naar hem wees als de man aan wie hij zijn pinpas en pincode had afgegeven. De politie wist de 21-jarige verdachte vorig jaar op heterdaad aan te houden. Bij het binnengaan van zijn verblijfsplek vond de politie een laptop waarop een ‘dashboard’ draaide met een overzicht van tools om mensen op te lichten. Een aantal slachtoffers was op het moment van de inval bezig om hun bank- en inloggegevens in te vullen. Volgens het OM was de man niet alleen een ronselaar in de phishingzaak, maar beheerde hij zelf ook een actieve phishingsite.

Marktplaats

Uit verder onderzoek bleek dat de man zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan phishingaanvallen op Marktplaats-gebruikers. Tegenover deze gebruikers deed hij zich voor als potentiële koper. Ter verificatie moesten slachtoffers een cent overmaken. Het betaalverzoek wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers hier invulden kreeg de man toegang tot hun rekening. Als laatste wordt de man verdacht van het versturen van phishing-sms’jes uit naam van de Belastingdienst en een zorgverzekering. In het bericht van de “Belastingdienst” werd gedreigd met een deurwaarder als er niet onmiddellijk geld werd overgemaakt vanwege een openstaande vordering. Sommige slachtoffers deden dit, één van hen betaalde direct na het ontvangen van het sms’je 1471 euro.

Schadevergoeding

Naast de eis van vier jaar gevangenisstraf vorderde de officier ook een bedrag van 55.000 euro. Enkele slachtoffers hebben daarnaast een schadevergoeding gevraagd. De rechtbank doet op 16 maart uitspraak.