Woningeigenaar betaalt gemiddeld 4 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 1.361 euro, 3,9 procent meer dan vorig jaar. Daarvan gaat 811 euro naar de gemeente, 188 euro naar de provincie en 362 euro naar het waterschap. De lasten variëren van 1.042 euro in Tilburg tot 2.148 euro in Bloemendaal. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ozb

Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 305 euro voor de ozb, 5,0 procent (15 euro) meer dan vorig jaar. De stijging is het grootst in Opmeer (41 procent), dat zo de begroting sluitend wil maken. Voor huizenbezitters in Haaren die door herindeling bij Tilburg zijn gekomen daalt het ozb-tarief 24 procent zij daar goedkoper af zijn. Het ozb-tarief voor ondernemers stijgt gemiddeld 5,3 procent.

Afvalstoffenheffing stijgt opnieuw sterk

Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld 305 euro, 8,0 procent meer dan vorig jaar. De afvalstoffenheffing stijgt al drie jaar sterk. Sommige gemeenten hebben een nieuw, duurder contract afgesloten met de afvalverwerker. Ook zijn er gemeenten die investeren om het scheiden van afval eenvoudiger te maken. Daarnaast heeft het Rijk in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogd. Sommige gemeenten betaalden deze kosten de eerste jaren uit reserves, maar als die op raken kan dat niet meer. Daarnaast leveren ingezameld plastic en papier minder op.

Stijging rioolheffing lager dan inflatie

In veel gemeenten is de rioolheffing voor eigenaar-bewoners hoger dan voor huurders. In 99 gemeenten betalen huurders zelfs helemaal geen rioolheffing. In Winterswijk zijn huurders het meeste kwijt (368 euro voor een meerpersoonshuishouden). Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden met huurwoning 105 euro, 0,5 procent meer dan vorig jaar. Wie een eigen woning heeft, betaalt het minst in Veenendaal (95 euro) en het meest in Gouda (500 euro). Het gemiddelde ligt op 201 euro, 1,3 procent meer dan vorig jaar. De stijging van de rioolheffing is daarmee lager dan de verwachte inflatie van 1,4 procent.

Rekentool en download atlas

Met de Lokale lasten calculator kan iedereen heel eenvoudig de lasten in een bepaalde gemeente laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere gemeente. De Atlas van de lokale lasten kan hier worden gedownload.