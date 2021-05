Vakantiegeld knellend probleem voor veel werkgevers

Een flinke groep werkgevers die in de knel zit door de coronacrisis vraagt zich af hoe zij vakantiegeld moeten uitbetalen aan hun werknemers. Tegen werknemers is in sommige gevallen al gezegd dat ze het vakantiegeld voorlopig niet krijgen, blijkt uit een rondvraag van BNR.

Voor veel werknemers is het elk jaar een feestelijk moment: in mei krijgen zij minstens 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar bovenop het maandsalaris. Voor veel werkgevers die in zwaar weer zitten door de coronacrisis is dat vakantiegeld nu echt een last geworden, bevestigen werkgeversorganisaties ONL en VNO-NCW aan BNR. Bedrijven die het al moeilijk hebben, weten niet hoe ze nu ook nog het vakantiegeld aan hun werknemers moeten uitkeren. De ondernemersverenigingen vragen dus om coulance van hun personeel.

Bij rechtsbijstandverlener DAS neemt het aantal vakantiegeldklachten de laatste weken toe en veel van die klachten blijken gegrond: juridisch gezien mag er niet eenzijdig worden afgezien van het betalen van vakantiegeld. Volgens Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS, loopt de mailbox inderdaad vol. Werknemers houden rekening met dit op het maandsalaris ingehouden deel van het inkomen en als werkgever kun je dat niet zomaar achterhouden.

Schikking: uitstel of gespreid betalen

‘In vergelijkbare rechtszaken heeft de werknemer altijd gelijk gekregen. Dus moet de ondernemer met de werknemer in gesprek om tot een schikking te komen, zoals uitstel of gespreid betalen. Het probleem speelt nu meer dan ooit: iedereen wil op vakantie zodra er versoepelingen zijn.’

Ook volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, is het moeilijk om het probleem in precieze aantallen uit te drukken. ‘Maar het probleem is groter dan vorig jaar. Toen was er eenmalig nog een mouw aan te passen. Nu zijn de reserves verder op, met name in de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zoals horeca, kleine winkels en evenementen. Wij adviseren ondernemers om het vakantiegeld desnoods over meerdere maanden te spreiden.’

Klachtenstroom

Vaak is sprake van schaamte bij ondernemers, zegt Biesheuvel. Voor ONL was het reden om bij demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken aan te dringen op extra NOW voor de maand mei. Vorig jaar trok het CNV al over deze kwestie aan de bel. CNV en FNV verwachten dat de klachtenstroom de komende weken nog op gang komt. De bonden hopen vanaf begin mei beter zicht te krijgen op de kwestie.

NOW en vakantiegeld

De werkgever ontvangt met de NOW-subsidie ook een compensatie voor de opbouw van vakantiegeld voor de maanden waarover hij de subsidie toegekend krijgt. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is wel verschuldigd aan de werknemer. (Bron: Rijksoverheid.nl).

Bron: BNR