Vakantiegeld voor alleenstaande AOW’er schiet met 20 procent omhoog

AOW’ers krijgen deze week flink meer vakantiegeld dan vorig jaar. Volgens berekeningen van seniorenplatform AOW.nu ligt het netto vakantiegeld in 2026 ongeveer 20 procent hoger dan in 2025.

Een alleenstaande AOW’er ontvangt volgens AOW.nu netto 1.173,60 euro aan vakantiegeld. Vorig jaar was dat nog 977,98 euro. Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers komt het netto bedrag uit op 838,28 euro per persoon. Wanneer beide partners AOW ontvangen, gaat het samen om 1.676,56 euro. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het bedrag op donderdag 21 mei uit, tegelijk met de maandelijkse AOW.

Vakantiegeld gekoppeld aan minimumloon

Het hogere bedrag komt door de koppeling van de AOW aan het wettelijk minimumloon. Het vakantiegeld voor AOW’ers werkt anders dan bij werknemers. Werknemers krijgen meestal acht procent van hun brutoloon als vakantiebijslag. Bij de AOW gaat het om een vast bedrag per maand, gebaseerd op het minimumloon. Omdat het minimumloon ieder jaar in januari en juli wordt aangepast, verandert ook het AOW-vakantiegeld mee.

Voor iedere maand dat iemand AOW ontvangt, wordt vakantiegeld opgebouwd. De SVB rekent in 2026 met 106,55 euro bruto per maand voor alleenstaanden. Gehuwde of samenwonende AOW’ers bouwen 76,10 euro bruto per maand per persoon op.

AOW sinds 2023 gestegen

Volgens AOW.nu is het netto vakantiegeld voor alleenstaande AOW’ers sinds 2023 met ruim 375 euro toegenomen. In 2023 ging het nog om 798,13 euro netto, tegenover 1.173,60 euro in 2026.

Bij stellen die allebei AOW ontvangen, stijgt het gezamenlijke vakantiegeld volgens het platform van 1.140,22 euro in 2023 naar 1.676,56 euro in 2026.

Werknemers merken verschil minder duidelijk

Voor werknemers ziet het beeld er anders uit. Accountancy Vanmorgen schreef eerder, op basis van berekeningen van ADP Nederland, dat niet iedereen in 2026 netto meer vakantiegeld overhoudt.

Vooral mensen met een minimumloon en veel parttimers profiteren. Werknemers met een inkomen vanaf ongeveer 2.500 euro bruto per maand tot ongeveer anderhalf keer modaal kunnen juist iets minder netto vakantiegeld ontvangen dan vorig jaar.

Het verschil zit vooral in de manier waarop het vakantiegeld wordt berekend. Bij werknemers spelen loonheffing en arbeidskortingen een grote rol. Bij AOW’ers werkt vooral de koppeling aan het minimumloon door.