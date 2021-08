Imtech-curatoren slagen weer niet met klacht tegen advocaten

De curatoren van het failliete Imtech hebben ook in hoger beroep de tuchtzaak tegen vier advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek verloren. Het Hof van Discipline vindt dat de curatoren de klachten slecht hebben onderbouwd.

Imtech ging in 2015 failliet, nadat eerder vele miljoenen verloren waren gegaan door fraude met bouwopdrachten in Polen. Twee jaar daarvoor had De Brauw een forensisch onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij de Poolse tak. Volgens curatoren Princen en Peters hebben de vier advocaten daarbij bepaalde crediteuren bevoordeeld, een ondeugdelijk rapport opgeleverd en excessief gedeclareerd.

Onderzoek lag voor de hand

Maar ze hebben onvoldoende onderzoek gedaan naar het handelen, vindt het hof. ‘In de onderhavige zaak zijn naar het oordeel van het hof geen zodanige feiten en omstandigheden gepresenteerd die op zichzelf reeds voldoende grond gaven om zonder nader onderzoek het handelen van verweerders als tuchtrechtelijk verwijtbaar in de zin van artikel 46 Advocatenwet te kwalificeren. Zeker nu er geen rechtstreekse relatie met de beklaagde advocaten bestaat, lag het op de weg van klagers (om in hun klachten te kunnen worden ontvangen) om een dergelijk onderzoek te doen en eventuele relevante onderzoeksbevindingen aan verweerders voor te houden en om een reactie te vragen.’

‘Rauwelijks ingediend’

En dat hebben de curatoren niet gedaan. Zo zijn ze niet nagegaan waarom bepaalde crediteuren bevoordeeld zijn, wat daaraan ten grondslag lag, wat daarmee werd nagestreefd en of dit wellicht ook positieve effecten voor andere schuldeisers had. ‘Niet ondenkbaar is immers dat door het verstrekken van (aanvullende) zekerheden aan financiële instellingen Imtech en zijn adviseurs juist hebben geprobeerd een faillissement van Imtech te voorkomen.’ De curatoren hebben ook niet onderzocht welke afspraken met Imtech waren gemaakt over de in rekening te brengen kosten. ‘Gelet op vorenstaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat klagers hun bezwaren onvoldoende hebben geconcretiseerd en rauwelijks tot het indienen van de onderhavige klachten zijn overgegaan.’ De klachten zijn niet-ontvankelijk.

Princen en Peters boekten eerder wel succes bij de Accountantskamer met klachten tegen KPMG. Dat leverde schorsingen en berispingen op voor accountants die betrokken waren bij de jaarrekeningen over 2011 en 2012.