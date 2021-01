Tuchtrechter bestraft opnieuw KPMG-accountants in Imtech-zaak

Bij de afhandeling van het faillissement van Imtech zijn vrijdag opnieuw twee accountants van KPMG berispt door de Accountantskamer. Zowel de curatoren als KMPG leggen de uitspraak in hun voordeel uit.

Pijlen op accountants

Installatiebedrijf Imtech ging in 2015 failliet na een miljardenfraude. Zo moesten wegens malversaties rondom een pretpark in Polen honderden miljoenen worden afgeschreven. De curatoren van Imtech richten hun pijlen sindsdien onder meer op de accountants van KPMG. Hen wordt verweten ernstig te kort te zijn geschoten. Schuldeisers hopen nog altijd iets van hun verdwenen 1,5 miljard euro terug te zien.

Berispingen

Twee KPMG-accountants kregen eerder een maand schorsing opgelegd wegens tekortkomingen over het boekjaar 2011. Onder hen de leider van het controleteam, de inmiddels gepensioneerde Willem Riegman. Een derde bij de controle betrokken accountant kreeg een berisping. Daar volgden vrijdag berispingen op voor accountants die boekjaar 2012 controleerden. Volgens de Accountantskamer heeft een van de accountants ‘gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. Hij is tekortgeschoten in het vastleggen van controledocumentatie’. De andere berispte accountant, die het controlewerk nog eens extra had moeten nakijken, had volgens de tuchtrechter ‘gezien de tekortkomingen geen verklaring mogen afgeven dat hij instemt met de afgifte van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening.’ De klachten tegen Caroline Lagerwaard zijn ongegrond verklaard.

Niet niet klaar

De uitspraak vrijdag kwam vijftien weken na een monsterzitting van drie dagen, die bij vlagen emotioneel was. De KPMG’ers die ná 2012 de controle deden wacht zeer waarschijnlijk ook nog een tuchtprocedure. De curatoren hopen, met straffen van de Accountantskamer op zak, sterker te staan in claims bij de civiele rechter tegen KPMG. Een onderhandse deal zou misschien een lange rechtszaak besparen, maar daar lijkt het accountantskantoor voorlopig niet op aan te sturen. KPMG koos in de tuchtzaak over boekjaar 2012 juist de aanval. De advocaat van KPMG sprak van ‘loze verdachtmakingen’, die louter bedoeld zijn om het kantoor in diskrediet te brengen. Ook hekelde KPMG in een persbericht de miljoenen die de curatoren al hebben uitgegeven aan het oorzakenonderzoek, zonder indrukwekkende resultaten te boeken.

Twee winnaars

Beide kampen leggen de uitspraak in hun eigen voordeel uit. De curatoren lieten aan het FD weten: ‘De klacht is op belangrijke onderdelen gegrond verklaard. Controle op continuïteit, goodwill en de afwaardering op debiteuren en onderhanden werken van €370 mln waren de hoofdpunten van de controle. En opnieuw heeft de OKB-er (de accountant die de controle van zijn collega’s bij wijze van dubbelcheck moet controleren, red.) niet genoeg gedaan. Met deze opsteker kunnen we goed verder.’ KPMG verspreidde de uitspraak van de Accountantskamer onder (vak)journalisten met de mededeling dat het kantoor zich ‘enorm gesterkt’ voelt door de uitspraak. Een woordvoerder laat weten:

‘KPMG en de betrokken accountants voelen zich met deze uitspraak gesterkt in hun opvatting dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het werk van de accountants over 2012 en het faillissement van Imtech in 2015. KPMG staat achter de betrokken accountants. Zij hebben hun werkzaamheden in moeilijke omstandigheden samen met de beste specialisten van KPMG naar eer en geweten uitgevoerd. Gedurende deze controle is de fraude bij Imtech (Duitsland en Polen) door de betrokken accountants ontdekt. Ook betekent deze uitspraak dat de rug recht is gehouden, ook toen de accountants weerstand ondervonden vanuit Imtech. KPMG en de betrokken accountants bestuderen de uitspraken van de Accountantskamer en het instellen van beroep.’