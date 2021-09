FIOD verdenkt ondernemer Rijswijk van fraude met TVL en BTW

De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

De verdachte man heeft een aantal bedrijven. De FIOD vermoed dat één van zijn bedrijven onderdeel uitmaakt van een BTW-carrousel. Over een periode van twee jaar is ruim 900.000 euro aan BTW in rekening gebracht bij afnemers van elektronische goederen. Deze BTW is echter nooit afgedragen aan de Belastingdienst.

TVL

Tijdens het onderzoek ontstond ook de verdenking dat de Rijswijker voor zijn bedrijven ten onrechte TVL-aanvragen heeft ingediend bij de RVO. Daarmee heeft de man zich mogelijk schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het witwassen van ongeveer 140.000 euro aan onterecht ontvangen overheidssteun. Een deel van de ontvangen gelden heeft de ondernemer gebruikt om te beleggen in cryptocurrency.