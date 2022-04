Vorig jaar flinke omzetstijging bij De Jong & Laan

De Jong & Laan heeft de primeur om als eerste top 30-kantoor de jaarcijfers over 2021 bekend te maken. Het accountantskantoor heeft qua omzet een prima jaar achter de rug, want er is sprake van een omzetstijging van 8,5% naar 77,9 miljoen euro. Dat is een groeipercentage dat De Jong & Laan de afgelopen jaren nog niet eerder zag. De omzet per fte komt afgerond uit op €132.500. De cijfers komen naar voren uit het kwaliteitsverslag dat De Jong & Laan dinsdag heeft gepresenteerd.

Omzet Werknemers Omzet per fte (x miljoen) (fte) (x duizend) 2015 € 61,0 523 € 116,6 2016 € 63,0 532 € 118,4 3,3% 2017 € 64,5 528 € 122,2 2,4% 2018 € 65,0 518 € 125,5 0,8% 2019 € 69,0 541 € 127,5 6,2% 2020 € 71,8 563 € 127,5 4,1% 2021 € 77,9 588 € 132,5 8,5%

Kwaliteitsverslag

In het kwaliteitsverslag van De Jong & Laan zijn behalve de jaarcijfers ook interviews, klantcasussen, verhalen van medewerkers en visuele weergaves opgenomen. Het verslag is te vinden op www.jonglaan.nl/kwaliteitsverslag-2021