VWS en Deloitte ruziën over mondkapjesonderzoek

Het ministerie van VWS heeft ruzie met Deloitte over het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Het accountantskantoor zegt niet over alle data te kunnen beschikken. VWS kaatst de bal terug naar Deloitte.

Kritische brief

In een kritische brief waarschuwt Deloitte dat het onderzoek naar de mondkapjesdeal vertraging dreigt op te lopen. Het zegt niet alle relevante data van het ministerie van Volksgezondheid te hebben ontvangen. Ook de privé-mails van minister Hugo de Jonge zijn niet overgedragen. Bovendien zijn de data niet in een ‘bewerkbaar formaat’ aangeleverd. Dinsdag deelde minister Conny Helder de brief met de Tweede Kamer.

Deadline

Sinds juli 2021 doet Deloitte onderzoek naar wat er mis ging bij de deal met het bedrijf van Sywert van Lieden. Dat zegde toe om niet mondmaskers te leveren, maar verdiende miljoenen aan de overeenkomst met VWS. Deloitte sprak af op 27 juni 2022 met haar bevindingen te komen. In een brief van 12 april laat het kantoor weten dat deze deadline in gevaar komt als het ministerie niet met de gevraagde data over de brug komt. Volgens Deloitte duurde het zes maanden voordat VWS met de data-overdracht begon.

Privé-mails De Jonge

Begin april onthulde de Volkskrant dat toenmalig VWS-minister Huge de Jonge voor werkgerelateerde zaken ook een privé e-mailadres gebruikte. Dat is in strijd met de interne richtlijnen. Deloitte vraagt in de brief inzage in deze e-mails. Ook de wijze waarop de informatie is aangeleverd, schiet volgens Deloitte ernstig te kort: ‘Wij ontvangen data in verschillende niet originele bestandstypen c.q. formaten, alsmede gefilterd en/of gelakt. Dit leidt ook tot meer werk om te kunnen achterhalen of wij inmiddels daadwerkelijk over alle data beschikken. Tevens zorgt dit ervoor dat wij eerst een extra bewerkingsslag moeten doen om de niet originele bestandstypen in een geautomatiseerd doorzoekbaar formaat om te zetten, alsmede een check [te] doen op andere beschikbare data om te bezien of te veel data Is gefilterd en/of gelakt.’ Daarom wil Deloitte nu de originele bestanden ontvangen.

Letter of Representation

Omdat Deloitte twijfelt aan de compleetheid van de verstrekte informatie, vraagt het VWS een Letter of Representation te tekenen, een ‘verklaring dat alle relevante data, voor zover u bekend, daadwerkelijk aan ons is overgedragen’. Het ministerie weigert dat: ‘Het beoordelen en selecteren van relevante data is nu juist de taak van het onderzoeksbureau.’ VWS is sowieso niet onder de indruk van de klachten van Deloitte. In zijn reactie stelt het ministerie dat Deloitte te lichtvaardig is omgegaan met de ‘juridische formaliteiten’, onder meer door zelf na te laten om aan VWS een ‘sluitend procesvoorstel’ te overhandigen waarin staat hoe Deloitte met de gegevens zou omgaan. Ook wijst VWS erop dat het onderzoek gedurende de gehele maand november ‘beïnvloed’ is door een datalek bij Deloitte, ‘te weten het verloren notitieboek van een van de onderzoekers’.

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD) gaat op 10 mei in gesprek met Deloitte over het onderzoek, meldt zij aan de Kamer.