Accountant, welk scenario past bij jouw klanten om samen te werken?

Niet elke klant wil of kan alles zelf doen aan de boekhouding. Dus wil je keuzemogelijkheden aanbieden als accountant of administrateur. Om de wensen van klanten te kunnen ondersteunen en ze te behouden heb je dus verschillende scenario’s voor de samenwerking nodig. Van alleen de resultaten presenteren, of alleen facturen maken tot aan het zelf bijhouden van de complete bedrijfsadministratie en boekhouding waarin je meewerkt.

Meerdere samenwerkingsscenario’s

De manier waarop je samenwerkt met je klant bepaalt ook hoeveel waarde jouw kantoor kan toevoegen. Het is dus belangrijk om de juiste samenwerking te kiezen bij de juiste klant. Hieronder lees je alles over de mogelijkheden die je in combinatie met Exact Online software kunt aanbieden.

Je klant wil alleen de resultaten

Wil de klant alleen resultaten zien zonder zelf te boeken? Dan krijgt deze alleen maatrapportages en een adviesrapportcockpit in Exact en boekt niks zelf. Vaak wordt de administratie dan ook nog op papier aangeleverd. De boekhouding is volledig in beheer bij jou als accountant of het administratiekantoor. Een standaard administratie in Exact Online Accountancy voorziet in deze mogelijkheden. Je verzorgt de fiscale en (jaar)rapportage voor de klant en levert dit aan via een online portal, digitaal of op papier.

Je klant wil niet boekhouden, wel factureren

Wil je klant niet zelf boekhouden, maar wel efficiënt samenwerken met jou als accountant of administratiekantoor? Dan is er een handige app via smartphone en desktop die je kunt aanbieden. Deze is gekoppeld aan de boekhouding die jij voert. De app geeft de klant de mogelijkheid om facturen en offertes te maken en deze direct te versturen vanuit de app. Ook geeft het de mogelijkheid om bonnetjes en facturen in te scannen en direct digitaal door te sturen. Vervolgens kun je deze snel en efficiënt verwerken tot boekingen in de financiële boekhouding. Daarnaast kun je je klant via dashboards inzicht geven in kerncijfers, betalingen en kan je klant transacties goedkeuren. Bovendien kun je vragen naar ontbrekende gegevens, direct via de software. Doordat je in Mijn[Kantoor] je eigen kantoornaam en logo kunt gebruiken, is de app het visitekaartje van je kantoor.

Je klant werkt zelf aan de boekhouding

Voor grotere bedrijven is het vaak gunstiger om zelf de boekhouding te voeren als er veel transacties zijn. Ook kan het zijn dat de boekhouding gevoed wordt vanuit de niet financiële bedrijfsprocessen, zoals verkoop en voorraad. Als je klant zelf de boekhouding doet met Exact voor Boekhouden, dan kun je zijn administratie koppelen aan je eigen Exact voor Accountancy-omgeving. Zo krijg je volledig toegang tot de data en de functies die je klant gebruikt. Bovendien kun je heel makkelijk boekhoudtaken onderling verdelen. Je krijgt proactief signalen op zelfgekozen kpi’s. Zo ondersteun je klanten door belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren.

Je klant voedt de boekhouding vanuit bedrijfsprocessen

Je kunt ondernemers veel tijd besparen door het uitwisselen van data tussen verschillende systemen te voorkomen. Door de primaire bedrijfsprocessen zoals inkoop en verkoop te laten koppelen met de boekhouding wordt deze automatisch gevoed en sluiten de gegevens op elkaar aan. Voor handel-, productie-, zakelijke dienstverleners en bouwbedrijven is er Exact Online branche specifieke software. Daarmee beheren ze hun primaire processen zoals voorraad-, projectbeheer en productie zelf en is dit alles geïntegreerd in de boekhouding. Koppel de brancheoplossing aan je eigen omgeving en je hebt volledig zicht op administratieve processen en de primaire processen van jouw klant. Je kunt signalen instellen voor zelf te bepalen kpi’s. Die bieden jou context voor relevante rapportages en advies richting klanten.

Welk scenario past bij jouw klant?

Als je hebt besloten welk scenario het beste past bij jouw klant, dan kun je die eenvoudig uitnodigen voor het betreffende Exact Online product. Bekijk de mogelijkheden om je klanten uit te nodigen in het Accountancy Resource Center.

