Auditdienst Rijk geeft afkeurend oordeel over Douane

Bij een verplichte periodieke audit constateert de Auditdienst Rijk grote tekortkomingen bij de Douane. De dienst voldoet in belangrijke mate niet aan de Wet politiegegevens. Staatsecretaris De Vries noemt dit ernstig.

De Douane valt sinds maart 2019 onder de Wet politiegegevens (Wpg) voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De Wpg is van toepassing verklaard op persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. De Wpg vereist een jaarlijkse interne audit, en iedere vier jaar een externe audit. De eerste Wpg-audit moest in 2021 worden uitgevoerd en uiterlijk eind 2021 bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend. De AP heeft alle organisaties die diensten uitvoeren die vallen onder de Wpg een jaar uitstel verleend tot 31 december 2022.

Nauwelijks vorderingen

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een audit uitgevoerd bij de Douane. De ADR komt tot het oordeel dat de Douane in 2021 in belangrijke mate niet voldeed aan de Wpg en dat het daadwerkelijk bestendigen en borgen van geconstateerde verbeteringen vraagt om structurele aandacht en inzet. De ADR constateert belangrijke tekortkomingen op het gebied van interne beheersing, waaronder het gebrek aan bewustzijn over de Wpg in de organisatie, nog aan te passen automatiseringssystemen en nog niet aangepaste of opgestelde werkinstructies van de teams die met Wpg-informatie werken. Sinds de nulmeting in 2020 zijn er ‘nauwelijks’ vorderingen gemaakt in de destijds geconstateerde verbetermogelijkheden.

Verbeteringen

Staatssecretaris Aukje de Vries noemt dit ernstig. De verwerking van gevoelige persoonsgegevens vraagt grote zorgvuldigheid, laat ze de Kamer weten. De ADR signaleert in totaal 32 tekortkomingen. In haar rapport komt de auditdienst ook met aanbevelingen. De Douane is op dit moment bezig met het opstellen van een verbeterrapport naar aanleiding van de audit. De Vries verwacht het verbeterrapport begin april naar de Kamer te kunnen sturen.

Download hier de Kamerbrief van de staatsecretaris.

Download hier het rapport van de ADR.