Subsidiefraude ontdekt na controle Auditdienst Rijk

Het Europese Openbaar Ministerie EPPO heeft een onderzoek naar EU-subsidiefraude bij kankeronderzoeksprojecten afgerond met een strafbeschikking. Een verdachte kreeg 60 uur taakstraf en een geldboete van €10.000 opgelegd.

De zaak draait om projecten op het gebied van gezondheid en innovatie die werden gefinancierd via het Eurostars-programma voor mkb-bedrijven, dat mede door de Europese Unie wordt bekostigd. De vermoedelijke fraude kwam aan het licht na een controle door de Auditdienst Rijk in de provincie Limburg, waarna het EPPO een onderzoek startte met ondersteuning van de FIOD.

Volgens het onderzoek heeft de verdachte, handelend namens twee bedrijven actief in kankeronderzoek, facturen vervalst en meerdere keren gebruikt om subsidiabele projectkosten kunstmatig te verhogen. Daarnaast werden meer uren gedeclareerd dan toegestaan volgens de EU-regels, waarin een maximum van 1.720 uur is vastgelegd.

Met deze werkwijze zou zijn beoogd hogere vergoedingen uit EU-middelen te verkrijgen dan waarop recht bestond. De schade voor de EU-begroting wordt geschat op €84.317. De ontvangen gelden zijn volgens het EPPO gebruikt om financiële tekorten bij de betrokken bedrijven te dekken. Deze ondernemingen zijn inmiddels ontbonden.

Gezien de omstandigheden heeft het EPPO gekozen voor een vereenvoudigde afdoeningsprocedure. Daarmee kon de zaak zonder tussenkomst van de rechter worden afgerond, terwijl wel strafrechtelijke aansprakelijkheid is vastgesteld.

Het EPPO is het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie en richt zich op de opsporing en vervolging van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden.