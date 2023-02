Kabinet zet streep door ‘ketenwet’

Een maand na de hoorzitting over de ‘ketenwet’ blokkeert het kabinet de initiatiefwet die grote bedrijven moest verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het voorstel leidde tot grote ophef en baggeraar Boskalis dreigde zelfs uit Nederland te vertrekken als de wet zou worden aangenomen. Nog voordat de Kamer heeft mogen stemmen, valt het doek voor het voorstel.

Dat het kabinet hard op de rem trapt, hoorde RTL Nieuws van ingewijden op de betrokken ministeries. In 2021 kondigden ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks de Wet Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen aan. Grote bedrijven, bijvoorbeeld met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 40 miljoen euro, zouden wettelijk verplicht moeten worden maatschappelijk verantwoord te ondernemen, ook in het buitenland. Werkten Nederlandse bedrijven (onbedoeld of ongewenst) mee aan dwangarbeid, milieuvervuiling en kinderarbeid dan zouden zij hiervoor aansprakelijk zijn, ook als de misstanden zich in andere landen of bij toeleveranciers voordoen.

Boskalis

Het voorstel leidde tot verhitte reacties. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, zei dat directeuren van Nederlandse bedrijven door de beoogde wet in de cel konden belanden als mensenrechtenorganisaties een misstand op het spoor zouden komen bij een buitenlandse toeleverancier. CEO Peter Berdowski van baggeraar Boskalis liet in het Financieele Dagblad eerder weten: ‘Als Nederland qua internationaal zakendoen steeds meer gaat afwijken van de Europese of internationale ontwikkeling, dan worden wij gedwongen om na te denken of Nederland nog wel het ideale land is om gevestigd te zijn. Dat is geen dreigement, maar het staat bij ons op de agenda, net als bij andere ondernemingen.’

Ever Given

Tijdens een hoorzitting in januari herhaalde Berdowski in de Tweede Kamer zijn bezwaren. Hij wilde het beeld wegnemen dat zijn bedrijf wegloopt voor zijn sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is geenszins het geval, aldus de baggertopman. ‘Maar de projecten die wij uitvoeren zijn per definitie controversieel.’ Hij doelde daarmee op het feit dat Boskalis onder meer actief is in dictaturen. Verwijzend naar het lostrekken van het schip de Ever Given in het Suezkanaal: ‘Kun je dat straks nog wel doen als het desbetreffende land geleid wordt door een dictator? Kun je windparken op zee aanleggen als toeleveranciers schepen gebruiken die worden aangedreven met fossiele brandstof en dus veel CO2 uitstoten?’ Volgens Berdowski legde het wetsvoorstel de bewijsplicht bij de ondernemer. ‘Welke klant wil straks nog met ons in zee als het risico is dat het project kan worden stilgelegd door een Nederlandse rechter?’ vroeg hij de Kamerleden retorisch.

Niet blij

Vorige week hadden de ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel) en Adriaansens (Economische Zaken) een gesprek met de indieners van de wet, Kamerleden van verschillende partijen. Zij kregen de boodschap dat het kabinet de initiatiefwet in de huidige vorm niet gaat uitvoeren. Nog voordat duidelijk is of het wetsvoorstel een meerderheid haalt, reageert het kabinet dus negatief, hoewel de initiatiefwet mede afkomstig is van twee regeringspartijen. Naar verluidt waren de betrokken Kamerleden niet vrolijk toen ze het slechte nieuws te horen kregen.

Bron: RTL Nieuws