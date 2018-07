‘Belastingadviseur van de sterren’ ontkent aanzetten tot belastingfraude

Belastingadviseur Frank B. ontkent dat hij zijn vroegere cliënt DJ Headhunterz heeft aangezet tot belastingfraude. De internationaal vermaarde deejay had de fiscalist voor de rechter gedaagd vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van B.

De FIOD viel in maart het kantoor en de woning van B. binnen, nadat de DJ zelf naar de fiscus was gestapt. Aanleiding was de verdenking dat hij Nederlandse muzieksterren – onder wie deejays – op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontduiken. Een van hen was Willem Rebergen, bekend als Headhunterz. Die wil tonnen schadevergoeding zien van B. en twee van diens voormalige werkgevers. Ook Patricia Paay, Linda de Mol, Gaston Starreveld en topmodel Kim Feenstra deden zaken met B., net als internationale topdj’s als Afrojack, Tiësto.

De fiscalist zou de internationaal werkende Rebergen onder meer een Cypriotische vennootschap hebben laten oprichten om inkomsten buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te houden. ‘Daarbij moesten de banden met Nederland zoveel mogelijk worden doorgesneden om de indruk te wekken dat hij hier niet meer woonde’, aldus advocaat Jurriaan Zee van de deejay.

Emigratie

Volgens B.’s advocaat Annabel Vissers heeft hij Rebergen gewezen op de fiscale voordelen van emigratie en voelde de deejay daar aanvankelijk ook voor. ‘Het advies was inhoudelijk goed en in strijd met geen enkele wet, evenmin als de daartoe opgerichte constructie dat was. Dat Rebergen het advies niet opvolgde en in Nederland bleef, staat daar los van.’ Ook een van B.’s vroegere werkgevers onderstreepte dat van beroepsfouten of schending van de zorgplicht geen sprake is. De fiscalist – naar eigen zeggen bijna geruïneerd – is nog niet gehoord door de FIOD. De gesprekken over naheffingen – onderdeel van de schade, vindt HeadhunterZ – lopen nog. De uitspraak is op 15 augustus.