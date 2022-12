Belastingfraudezaak tegen Afrojack geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen DJ Afrojack wegens belastingfraude geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

De DJ, in het dagelijks leven Nick van de Wall, is een van de klanten van Frank B. die als bijnaam ‘fiscalist van de sterren’ heeft. In 2018 startte het OM een onderzoek naar Afrojack na de arrestatie van B. De Fiod viel in maart dat jaar het kantoor en de woning van de ficalist binnen, na een aangifte van een andere DJ, Headhunterz. Hij zou Nederlandse artiesten hebben geadviseerd en geholpen om op papier te emigreren, met als oogmerk belastingontduiking, naar oorden als Cyprus en Guernsey. Afrojack, in het bezit van een bankrekening waarop naar schatting € 22 miljoen staat, zou nog een slordige twee miljoen schuldig zijn aan de Belastingdienst.

Belastingadviseur wacht mogelijk nog vervolging

Nu meldt het FD dat de zaak tegen de DJ is geseponeerd. Er zou een schikking zijn getroffen voor de belastingschuld. Frank B. is nog niet van het OM af: het onderzoek tegen hem zou binnenkort worden afgerond. B. verzorgde de papieren van bekendheden als Linda de Mol en DJ Tiësto. Twee andere DJ’s, actief onder de naam W&W (Willem van Hanegem junior en Ward van der Harst) en ook klant bij B., zijn ook nog onderwerp van onderzoek.

Volledig op adviseurs vertrouwd

Van de Wall heeft vanaf het begin af aan volledig meegewerkt aan het onderzoek van de Fiod en uitgebreide verklaringen afgelegd, laat zijn woordvoering weten. ‘Hij heeft toegelicht dat hij zich gedurende de jaren waarop het onderzoek zag volledig toelegde op zijn carrière. Voor wat betreft zijn belastingzaken vertrouwde hij voor honderd procent op een team van adviseurs dat, naast zijn manager, uit minimaal drie belastingadviseurs bestond. Adviseurs aan wiens deskundigheid hij niet hoefde te twijfelen. Tot het onderzoek van de Fiod bekend werd, stond een van zijn belastingadviseur ook bekend als de absolute expert op het gebied van fiscale advisering aan internationaal optredende artiesten. Zijn aangiften werden bovendien nooit aan hem ter ondertekening voorgelegd en volledig buiten hem om door zijn adviseurs opgesteld en ingediend.’ Van de Wall is verheugd dat hij ‘deze donkere bladzijde in zijn succesvolle carrière nu definitief kan omslaan’.