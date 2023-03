DJ Tiësto klaagt fiscalist Frank B en advocatenkantoor aan

De Nederlandse topdeejay Tiësto eist 18 miljoen euro van advocatenkantoor Greenberg Traurig en fiscalist Frank B. Tiësto zou voorafgaand aan zijn emigratie naar de Verenigde Staten verkeerd advies hebben gekregen. Hierdoor moest hij een schikking treffen met de Amerikaanse fiscus.

Tien jaar geleden verruilde Tiësto (echte naam: Tijs Verwest) Nederland voor de Verenigde Staten. De topdeejay, met een geschat jaarinkomen van 40 mln dollar liet zich voor zijn vertrek fiscaal adviseren door Frank B., een Nederlandse belastingadviseur die gespecialiseerd is in het geven van advies aan internationale artiesten. Frank B., de zogenaamde ‘fiscalist van de sterren’, was destijds nog in dienst bij Greenberg Traurig. Zijn advies pakte slecht uit voor Tiësto. De Amerikaanse fiscus vond dat de Nederlander veel te weinig belasting had betaald en legde de artiest een fikse naheffing op plus een boete.

Italiaanse cel

Advocaat Croiset van Uchelen bevestigt aan het Financieele Dagblad dat hij namens Tiësto in Nederland een procedure heeft aangespannen tegen zowel Greenberg Traurig als Frank B. Uit de processtukken blijkt dat hij een schadevergoeding eist van ruim $18 miljoen, waaronder een boete van ruim $5,5 miljoen. Aanleiding voor de rechtszaak is het fiscale advies dat Tiësto van Frank B heeft gekregen voorafgaand aan zijn emigratie. Dat bleek niet juist te zijn, waardoor de deejay in Amerika een flinke navordering en boete betaalde en sindsdien ook meewerkt aan Amerikaanse onderzoek naar belastingontduiking en de rol van Frank B. daarin. Volgens de Amerikaanse belastingdienst en openbaar aanklager heeft de Nederlandse fiscalist twee dj’s geholpen bij het voor $100 miljoen ontduiken van de belasting in de VS.

Geen grond

Frank B. zit sinds twee weken in een Italiaanse cel in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Greenberg Traurig laat het FD weten dat het kantoor geen verantwoordelijkheid draagt voor het verkeerde advies en dus ook geen grond ziet voor een claim van Tiësto tegen het kantoor. ‘Greenberg Traurig had geen rol bij de belastingbetalingen die Verwest in de VS deed’, zo zei het kantoor bij een Amerikaanse rechter.

Bron: FD