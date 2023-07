Aanhouding ‘fiscalist van sterren’ in Italië om uitlevering VS

Belastingadviseur Frank B. is in zijn vakantiewoning in Italië aangehouden om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn Nederlandse advocate na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Amerikaanse aanklagers verdenken B., die bekendstaat als ‘fiscalist van de sterren’, van medewerking aan belastingontduiking.

“Ik heb van zijn Italiaanse advocaat begrepen dat de arrestatie verband houdt met vermeend vluchtgevaar, maar dat is natuurlijk volstrekt onzin omdat hij al bijna drie maanden in huisarrest zit, dat heel strikt is”, zegt advocate Annabel Vissers.

Fiscale constructies

Fiscalist Frank B. tuigde fiscale constructies op voor beroemdheden, onder wie Linda de Mol en Afrojack. Volgens het FD, dat zich baseert op het Amerikaanse uitleveringsverzoek, verdenkt de openbaar aanklager van New York de Nederlander ervan het innen van belasting op 100 miljoen dollar aan inkomsten te hebben gedwarsboomd.

Vissers stelt dat haar cliënt het daar niet mee eens is. Hij zou altijd binnen het wettelijk kader hebben gehandeld bij zijn adviezen aan artiesten om zich op papier in andere landen te vestigen. “Juist omdat zijn adviezen waren ingegeven door leemtes in de wet waardoor artiesten juist met dubbele heffingen te maken kregen”, stelt ze.

B. wordt naar verwachting niet direct uitgeleverd aan de VS. Met de nieuwe aanhouding door de Italiaanse politie is een procedure in gang gezet die een tijd kan duren.

(ANP)