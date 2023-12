Miljoenenboete PwC voor examenfraude in China en Hongkong

PwC heeft een boete van $7 miljoen opgelegd gekregen nadat meer dan 1.000 medewerkers in China en Hongkong betrapt werden op fraude bij interne trainingsexamens, bedoeld om hen vertrouwd te maken met Amerikaanse normen.

De Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) stelde vast dat PwC-medewerkers tot 2020 gedurende minstens twee jaar ongeoorloofd antwoorden deelden. PwC Hongkong schikte voor $4 miljoen, terwijl PwC China akkoord ging met $3 miljoen.

Dit is de eerste boete die de PCAOB oplegt aan de Chinese tak van een Big Four-accountantskantoor. Eerder werd de toezichthouder uitgesloten van China. Een overeenkomst tussen de VS en China vorig jaar opende echter alsnog de deur voor inspecteurs, nadat de VS dreigden Chinese bedrijven van Amerikaanse beurzen te schrappen.

“De tijd dat Chinese bedrijven verantwoording ontweken is voorbij,” verklaarde PCAOB-voorzitter Erica Williams. “Wij zullen strenge sancties opleggen aan overtreders, waar ze zich ook bevinden.” PwC meldde de fraude aan de PCAOB nadat het accountantskantoor dit ontdekte. In een gezamenlijke verklaring van de betrokken afdelingen benadrukt het kantoor het belang van ethisch gedrag en verantwoord gebruik van opkomende technologie.