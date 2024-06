Van AA tot ijsverkoper

’s Winters werkt hij als assistent-accountant, in de zomer is Arthur de Swart ijsmaker en -verkoper. ‘Regen of zon scheelt 90 procent in omzet’.

Het is topdrukte deze week voor IJs en Spijssalon Baks in Woudrichem. Met de huidige tropische temperaturen zijn het lange dagen voor Arthur de Swart. ‘Veel langer dan in de accountancy’, glimlacht hij, ‘maar daar staat tegenover dat ik als ijsverkoper geen deadlines heb.’

Schoonvader

De Swart rolde in de ijs-business via zijn echtgenote, de dochter van een ijsverkoper. ‘Ik was natuurlijk al betrokken bij de ijssalon’, vertelt de Swart, ‘en toen mijn schoonvader het wat rustiger aan wilde doen, besloot ik volledig in de zaak te gaan.’ Alhoewel, volledig… ‘In de zomer ben ik fulltime ijsmaker en -verkoper, in de winter ben ik assistent-accountant bij Van Noordenne Accountants in Gorinchem’, licht De Swart toe. ‘De ijssalon gaat eind september namelijk voor een half jaar dicht.’

Samenstelling

De parttime AA volgde een opleiding tot ijsmaker. ‘IJs maken is niet zo moeilijk’, vertelt hij, ‘maar er komt veel bij kijken. Het moet niet alleen goed smaken maar er ook goed uitzien. Het allerbelangrijkste is echter dat je het goed kunt scheppen. Dat stelt hoge eisen aan de samenstelling van je product.’ Regelmatig bedenkt De Swart nieuwe smaken. Zijn nieuwste recept, kinderbueno-ijs, loopt deze week verrassend goed. Maar zijn ‘mozarella-ijs’ van vorig jaar raakte hij aan de straatstenen niet kwijt. Dat was iets te innovatief voor de inwoners van Woudrichem.

Regen

‘Ik zie geen overeenkomsten tussen accountancy en ijs maken en verkopen ,’ zegt De Swart na enig nadenken. ‘Het zijn echt totaal verschillende dingen.’ Wat hij als AA zelden doet en als ijsmaker elke dag, is kijken naar het weerbericht. ‘Zon of regen bepaalt in hoge mate de omzet,’ vertelt De Swart. ‘Dat scheelt 90 procent in de omzet. Dit voorjaar hebben we echt last gehad van het slechte weer, deze week is het topdrukte.’

Italië

Een blik op buienradar leert dat de temperaturen nu weer flink omlaag gaan. Zorgt die wetenschap bij De Swart voor een slecht humeur? ‘Nee hoor, als het zo zou werken kan ik beter ijsverkoper in Italië worden.’