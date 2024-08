Limburgse boekhouder veroordeeld voor kwaadsprekerij, moet uitspraken terugnemen

Een boekhouder uit Beek heeft onterecht kwaad gesproken over uitzendbureau Zorg Bemiddeling Nederland (ZBN) en moet zijn uitspraken terugnemen. Dat heeft de rechter bepaald na een kort geding, meldt regionaal dagblad de Limburger.

Beschuldigingen

De boekhouder had brieven gestuurd naar (oud-)klanten en (oud-)werknemers van ZBN, waarin hij beweerde dat de oprichter van ZBN, na een relatiebreuk, ‘enorme bedragen’ aan het bedrijf zou hebben ontrokken. Hij zou met dat geld het nieuwe uitzendbureau BBN in Den Haag zijn gestart op naam van zijn nieuwe vriendin, wat volgens de boekhouder op ‘illegale wijze’ zou zijn gebeurd. De boekhouder waarschuwde tevens oud-werknemers van ZBN die waren overgestapt naar het nieuwe bedrijf voor ‘zware boetes’ vanwege een concurrentiebeding.

Ongefundeerde beschuldigingen

De eigenares van BBN stelde in het kort geding dat de boekhouder onwaarheden verspreidde en dat de oprichter van ZBN geen betrokkenheid had bij haar bedrijf. Ze voerde aan dat deze leugens haar goede naam schaadden en tot het verlies van klanten leidden.

De rechter in Maastricht oordeelde dat de boekhouder ongefundeerde beschuldigingen had geuit en hiermee de reputatie van de eigenares van BBN had aangetast. De boekhouder moet zijn uitspraken rectificeren en de laster stoppen.

Bron: De Limburger