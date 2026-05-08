Schrijvende boekhouder biedt humoristische kijk op vak

Twee jaar bracht Harreveld zijn eerste boek uit, getiteld ‘Belevenissen van een boekhouder’. Het is een verzameling columns die een humoristisch inkijkje geeft in zijn vak. Het boek ging 13.000 keer over de toonbank: “Dat zijn meer boeken dan inwoners van Oudewater.” En het leverde de boekhouder nog meer op, want op uitnodiging van de Belastingdienst vertelt hij belastinginspecteurs over zijn ervaringen en hij schrijft voor vakwebsites. “Leuk is dat mijn boek zelfs als lesmateriaal wordt gebruikt door leraren boekhoudkunde of economie.”

Dat boek kwam er twee jaar terug nadat uitgeverijen enthousiast waren geworden over de verhalen die Harreveld online plaatste, onder meer op LinkedIn. Hij wilde daarmee laten zien dat boekhouden helemaal niet saai is. Dat leverde tienduizenden lezers op.

Tweede boek

Harreveld heeft de smaak te pakken, want binnenkort komt het tweede boek uit met de toepasselijke titel ‘Nog meer belevenissen van een boekhouder’. Het telt 70 columns. Hij schrijft doorgaans in de tram, “onderweg van mijn administratiekantoor in Utrecht of Amsterdam naar de gemeente”. Schrijven doet hij ook in het weekend, mits hij inspiratie heeft. Voorbeelden van zijn belevenissen: een klant die een foto stuurt van elf bonnetjes tegelijk, of een rekening van een zakenlunch die bestaat uit drie Happy Meals.

15 mei verschijnt Harrevelds tweede boek. Wie het wil kopen moet naar de Plus in Oudewater, maar kan het ook online bestellen. De opbrengst gaat naar het hospice in Oudewater en het Armoedefonds.