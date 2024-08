Restant persoonsgebonden aftrek na overlijden bij fiscale partners

Kan een beschikking restant persoonsgebonden aftrek van een overleden belastingplichtige in het daaropvolgende belastingjaar door de voormalige fiscaal partner in aanmerking worden genomen als persoonsgebonden aftrek? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

Aanleiding

Een gehuwde belastingplichtige komt in het jaar 2021 te overlijden. In de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) 2021 is aan belastingplichtige een hoger bedrag aan persoonsgebonden aftrek toegerekend dan het (belastbaar) inkomen. Dit resulteert in een beschikking restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren (hierna: restant pga) voor belastingplichtige. De aanslagen IB/PVV 2021 van belastingplichtige en de fiscaal partner staan reeds onherroepelijk vast.

Vraag

Kan de langstlevende partner het bij beschikking vastgestelde restant pga van een overleden partner in het jaar na overlijden in aanmerking nemen als persoonsgebonden aftrek?

Antwoord

Nee, de beschikking restant pga uit voorgaande jaren is persoonsgebonden. Het restant pga wordt in een belastingjaar tot de persoonsgebonden aftrek van de betreffende belastingplichtige gerekend en kan als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel worden verdeeld tussen fiscaal partners. In het jaar ná overlijden is geen sprake meer van fiscaal partnerschap en dus ook geen sprake meer van te verdelen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen.

