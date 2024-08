Kabinet overweegt invoering extra belastingtarief

Het kabinet overweegt de invoering van een extra schijf in de inkomstenbelasting om de geplande miljarden voor lastenverlichting eerlijker te verdelen, meldt de Telegraaf. Het plan, dat voortkomt uit het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB, zou betekenen dat iedereen over het eerste deel van het inkomen minder belasting gaat betalen.

Belastingschijven

Momenteel zijn er twee schijven in de inkomstenbelasting: één van iets minder dan 37% voor inkomens tot 75.000 euro en één van 49,5% voor hogere inkomens. Hoewel de nieuwe schijf lagere inkomens moet ondersteunen, roept het plan vragen op over de effectiviteit ervan. Critici wijzen erop dat ook hogere inkomens van de maatregel zouden profiteren, wat afbreuk doet aan het doel om vooral lagere inkomens en de middenklasse te helpen. Het kabinet onderzoekt daarom alternatieven, hoewel deze vaak complexer en moeilijker uitvoerbaar zijn.

Eerder juist teruggebracht

De invoer van een nieuwe schijf zou opvallend zijn, omdat in 2020 onder kabinet-Rutte III het aantal schijven juist werd teruggebracht van vier naar twee, met het doel het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Toch is de technische uitvoerbaarheid geen probleem, aangezien de oude schijven nog in de ICT-systemen van de Belastingdienst aanwezig zijn en eenvoudig opnieuw kunnen worden geactiveerd.

Het kabinet staat onder druk om deze week knopen door te hakken over de begroting en de Prinsjesdagplannen. Het is nog onduidelijk of er ook bezuinigingen nodig zijn om de tegenvallers in de miljardenbegroting te dekken. Sommige partijen hopen dat extra belastinginkomsten of niet-uitgegeven overheidsbudgetten de gaten kunnen dichten, maar anderen vrezen dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

