Jan Peter Balkenende deelt toekomstvisie op de accountancy tijdens Visionplanner Inspire

Jan Peter Balkenende deelt op 19 september zijn visie op de toekomst van de accountancy tijdens Visionplanner Inspire in Utrecht.

Als voormalig minister-president en nu External Senior Advisor bij EY, adviseert hij organisaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Nu deze thema’s steeds belangrijker worden, ligt er een grote kans voor accountants om hun rol opnieuw vorm te geven.

Balkenende richt zich tijdens zijn toespraak de cruciale thema’s:

De rol van accountants in het bevorderen van duurzaamheid

Accountants spelen een sleutelrol in de transitie naar een duurzame economie. Niet alleen door te rapporteren, maar juist door bedrijven te adviseren hoe ze toekomstbestendig worden. Balkenende benadrukt dat een proactieve benadering nodig is, waarin accountants bijdragen aan transparantie en duurzame waardecreatie. De vraag naar maatschappelijke verantwoording groeit, en daarmee reikt jouw rol verder dan de cijfers alleen. Accountancy in een snel veranderende maatschappij

Accountants zijn niet alleen de poortwachters van financiële integriteit, maar ook strategische partners voor bedrijven die op zoek zijn naar toekomstbestendigheid. Balkenende laat zien hoe je klanten helpt om door maatschappelijke en technologische veranderingen te navigeren. Dit vraagt om vernieuwend denken en een actieve rol in de advisering over langetermijnstrategie en duurzaamheid.

Over Visionplanner Inspire

Visionplanner Inspire is hét jaarlijkse event voor accountants en adviseurs die vooruit willen. Hier ontmoet je vakgenoten, ontdek je de laatste trends en krijg je handvatten om nog relevanter te worden. Het evenement biedt volop kansen om kennis te delen, te leren van experts en samen te bouwen aan de toekomst van de sector. Behalve Balkenende staat keynote Alexander Klöpping op het podium. Hij houdt een actuele presentatie over de ontwikkelingen in AI en vertaalt deze naar kansen en aandachtspunten voor de accountancysector.

Praktische informatie:

Datum: 19 september 2024

19 september 2024 Locatie: DeFabrique, Utrecht

DeFabrique, Utrecht Hoofdsprekers: Jan Peter Balkenende en Alexander Klöpping

Wil je de visie van Jan Peter Balkenende op de toekomst van de accountancy niet missen? Meld je gratis aan via: www.visionplanner.com/inspire