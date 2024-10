Waarom controlerend accountants worstelen met compliance en hoe moderne software dit oplost

Johan Wildenbeest begon zijn carrière in 1996 bij KPMG in de samenstel-, advies- en auditpraktijk. In 2010 richtte hij MLE op, een bedrijf dat samenstel- en controlesoftware ontwikkelt. In 2020 werd MLE overgenomen door Visionplanner. Zijn missie is om praktische en compliant software te ontwikkelen waarmee accountants prettig werken, met als doel hen efficiënter te laten controleren ondanks de groeiende regeldruk.

Wat zijn volgens jou de grootste compliance-uitdagingen voor accountants op dit moment?

“Een van de grootste uitdagingen is ervoor zorgen dat een dossier voldoende onderbouwing biedt voor de afgegeven verklaring,” legt Johan uit. “Uit onderzoeken van de AFM blijkt dat er nog steeds aanzienlijke verbeteringen nodig zijn in de kwaliteit van controledossiers. Hoewel exacte percentages niet worden genoemd, constateert de AFM tekortkomingen bij een significant deel van de onderzochte dossiers, met name op het gebied van de diepgang van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB).”

Hoe komt het dat zoveel dossiers niet voldoen?

Johan ziet hiervoor verschillende oorzaken: “Er is een capaciteitstekort in de accountancy. We doen al jaren hetzelfde aantal controles met steeds minder mensen, terwijl de compliance-eisen strenger worden. Dit leidt tot enorme werkdruk, waardoor accountants minder tijd hebben om zich in hun klanten te verdiepen. Paradoxaal genoeg werkt dit averechts, want je hebt juist meer tijd nodig om goed werk te leveren.”

Hoe kan software zoals Visionplanner Audit hierbij helpen?

“Wij richten ons erop accountants te helpen zich te concentreren op wat echt belangrijk is,” vertelt Johan. “In plaats van eindeloze checklists af te vinken, helpt onze software om risico’s te identificeren en daarop in te zoomen. We zorgen voor een duidelijke rode draad in het dossier, zodat je altijd kunt zien hoe risico’s zijn afgedekt met voldoende maatregelen.”

Kun je een voorbeeld geven van hoe dit in de praktijk werkt?

“Zeker. Stel dat je een risico ziet bij de waardering van voorraden. Onze software helpt je dit risico consistent door het hele dossier heen te volgen. Je ziet in één oogopslag welke werkzaamheden zijn gepland, wat daarvan is uitgevoerd en of dit voldoende is om het risico af te dekken. Zo voorkom je dat je aan het eind ontdekt dat cruciale stappen zijn overgeslagen.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat de software altijd up-to-date is met de nieuwste wet- en regelgeving?

Johan: “We hebben een vakgroep accountancy die continu de ontwikkelingen volgt. Daarnaast werken we nauw samen met brancheorganisaties zoals SRA, Novak en Extendum om onze content jaarlijks te actualiseren. Zij reviewen ook of alles correct is verwerkt in de software. Bovendien leren we veel van de praktijk. Als we betrokken worden bij externe dossierreviews, nemen we die ervaringen mee om onze software verder te verbeteren.”

Hoe helpt Visionplanner Audit bij het verkorten van de doorlooptijd van controles?

“Een belangrijk voordeel is dat je altijd inzicht hebt in de voortgang,” legt Johan uit. “Je ziet in één oogopslag welke issues nog openstaan en wat er nog moet gebeuren. Dit voorkomt dat je aan het eind van de controle voor verrassingen komt te staan. Vroeger dacht je soms klaar te zijn, maar kwamen er dan nog allerlei losse eindjes naar boven. Met onze software heb je continu overzicht.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst om accountants nog beter te ondersteunen bij compliance?

Johan is enthousiast over de mogelijkheden: “We onderzoeken hoe we AI en machine learning kunnen inzetten. Denk aan het automatisch genereren van bedrijfsbeschrijvingen en risicoanalyses, of het voorstellen van gerichte werkzaamheden op basis van geïdentificeerde risico’s. Ook willen we het makkelijker maken om dwarsverbanden te leggen tussen verschillende dossiers, zodat je sneller kunt leren van eerdere ervaringen.”

Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen accountants die twijfelen over de overstap naar nieuwe controlesoftware?

“Ik begrijp de aarzeling,” zegt Johan. “Overstappen kost tijd en energie. Maar zie het als een investering in de toekomst. Door je dossiers goed op te zetten in moderne software, win je die tijd snel terug. Je werkt efficiënter, houdt beter overzicht en kunt je echt richten op wat belangrijk is. In deze tijd van toenemende regeldruk en capaciteitstekorten is dat cruciaal om kwalitatief hoogwaardige controles te blijven uitvoeren.”

